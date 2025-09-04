Danh mục
Áp dụng bộ đề 600 câu hỏi vào các kỳ sát hạch lái xe

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Từ ngày 1-9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai áp dụng bộ đề 600 câu hỏi do Cục Cảnh sát Giao thông ban hành vào các kỳ sát hạch lái xe. Việc sử dụng bộ đề mới nhằm chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo, buộc thí sinh phải học thật, thi thật để đậu kỳ thi.

Bộ đề này được xây dựng bám sát thực tiễn và chia thành nhiều chương mục như: quy tắc giao thông đường bộ; văn hóa giao thông, đạo đức người lái xe; kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; kỹ thuật lái xe; cấu tạo và sửa chữa; báo hiệu đường bộ; giải thế sa hình và kỹ năng xử lý tình huống giao thông...

2-101.jpg
Thí sinh sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe loại I (phường Pleiku).
﻿Ảnh: ĐVCC

Đáng chú ý là bộ đề có 60 câu hỏi điểm liệt, đó là những câu hỏi về tình huống, hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông. Chẳng hạn những hành vi gây mất an toàn khi quay đầu xe; vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông…

Trong mỗi đề thi đối với tất cả các hạng sẽ có 1-2 câu điểm liệt, thí sinh chỉ cần trả lời sai sẽ bị đánh trượt, dù cho trả lời đúng tất cả các câu còn lại.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, quy định này sẽ chấm dứt tình trạng học tủ, học mẹo và buộc thí sinh phải nắm chắc kiến thức, hiểu và xử lý đúng các tình huống giao thông nguy hiểm. Qua đó góp phần thay đổi thói quen, tâm lý đối phó của một bộ phận học viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe.

null