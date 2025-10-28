Vì sao bằng lái xe quá hạn 1 ngày cũng phải thi lại lý thuyết?

(GLO)- Thời gian qua, nhiều người vì không chủ động đăng ký đổi giấy phép lái xe (GPLX) ô tô, dẫn đến trường hợp dù chỉ quá hạn 1 vài ngày vẫn bắt buộc phải sát hạch lý thuyết khi đổi GPLX theo quy định hiện hành.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai), quy định trên được áp dụng theo khoản 2 Điều 19 Thông tư số 12/2025/TT-BCA của Bộ Công an quy định về sát hạch, cấp GPLX; cấp, sử dụng GPLX quốc tế (gọi tắt Thông tư 12), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-3025.

Tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi GPLX tại Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai). Ảnh: Nguyễn Chơn

Cụ thể, việc cấp GPLX cho người có GPLX ô tô các hạng mà quá thời hạn sử dụng; mất GPLX ô tô và GPLX đó quá thời hạn sử dụng thì người đó phải có tên trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục Cảnh sát Giao thông hoặc bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý).

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 tháng kể từ ngày hết hạn mà người đó không thể thực hiện được thủ tục cấp đổi do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh thì không phải sát hạch lý thuyết để cấp GPLX.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 12 để cấp GPLX.

Trường hợp GPLX quá thời hạn sử dụng từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn thì phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 4 Thông tư 12.

Học viên sát hạch lý thuyết tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Như vậy, trong trường hợp GPLX quá hạn 1 ngày nhưng chưa quá 1 tháng mà người sử dụng GPLX chứng minh được do đau ốm, gặp thiên tai, hỏa hoạn hay dịch bệnh thì sẽ được xem xét cấp đổi GPLX mà không phải thi lại lý thuyết.

Trong các trường hợp khác, khi GPLX quá hạn dưới 1 năm thì khi cấp đổi phải sát hạch lý thuyết, nên sẽ có trường hợp dù chỉ quá hạn một vài ngày cũng phải sát hạch lý thuyết để được cấp lại. Do đó để đảm bảo quyền lợi, thuận tiện trong thực hiện các thủ tục liên quan, người dân lưu ý thời hạn GPLX và chủ động đổi trước khi hết thời hạn”-Thượng tá Lê Hồng Phương-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông lý giải.