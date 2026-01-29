Ân Hảo thiếu nước sạch

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

VĂN LỰC
(GLO)- Xã Ân Hảo (tỉnh Gia Lai) có hơn 6.000 hộ dân nhưng chỉ khoảng 400 hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước tập trung, số hộ còn lại vẫn phải dùng nước giếng nhiễm phèn nặng.

Người dân mong chính quyền và các ngành chức năng sớm đầu tư, nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung, bảo đảm sức khỏe và sinh hoạt lâu dài.

Nước giếng tại nhà bà Trần Thị Hồng bị nhiễm phèn nặng, chưa qua hệ thống lọc có màu vàng nâu. Ảnh: V.L
Dù giếng đào trong vườn luôn có nước, nhưng gia đình bà Trần Thị Hồng (thôn Hội Trung) vẫn phải thường xuyên mua nước lọc đóng bình loại 20 lít để uống hằng ngày.

Bà Hồng cho biết: “Nhà tôi ở ven sông An Lão nên nước giếng nhiễm phèn nặng. Dù đã lọc qua cát, than nhưng vẫn không dám dùng để uống. Mỗi tháng, gia đình phải tốn một khoản tiền đáng kể để mua nước bình. Ngoài ra, dùng nước giếng để giặt quần áo thường bị ố màu”.

Gia đình ông Nguyễn Văn Sơn (thôn Mỹ Đức) cũng phải đầu tư hơn 5 triệu đồng để lắp đặt máy lọc nước nhằm có nguồn nước uống an toàn. Theo ông Sơn, do sinh sống ven sông An Lão nên nước bị nhiễm phèn nặng. Nước bơm lên bồn chứa và qua hệ thống lọc thông thường chỉ sử dụng cho sinh hoạt. Riêng nước uống phải lọc qua máy chuyên dụng và thường xuyên thay lõi do phèn bám nhiều.

Theo UBND xã Ân Hảo, hiện chỉ có 400 hộ dân tại các thôn Vạn Trung, Vạn Tín và Tân Sơn (thuộc xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân cũ) được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh từ công trình cấp nước Ân Hảo Tây. Tuy nhiên, công trình này được đầu tư xây dựng cách đây gần 15 năm, sử dụng nguồn nước tự chảy từ thượng nguồn nên việc cấp nước không ổn định.

Ông Trần Thanh Hoàng (thôn Vạn Tín) cho hay: “Người dân chỉ sử dụng được nước sạch từ tháng 1 đến tháng 6 hằng năm. Từ tháng 7 trở đi, nguồn nước thượng nguồn khô cạn, không đủ cấp; còn vào mùa mưa thì nước đục, bẩn, không thể sử dụng. Chúng tôi mong chính quyền sớm đầu tư nâng cấp công trình để người dân được dùng nước sạch ổn định”.

Nước giếng của gia đình ông Nguyễn Văn Sơn bị nhiễm phèn, bồn chứa nước lâu ngày có màu ố vàng, để có nước uống hằng ngày, gia đình ông phải mua máy lọc nước về sử dụng. Ảnh: V.L
Để có nước uống hằng ngày, gia đình ông Nguyễn Văn Sơn phải mua máy lọc nước về sử dụng. Ảnh: V.L

Theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, năm 2026, xã Ân Hảo sẽ đầu tư kinh phí nâng cấp công trình cấp nước tự chảy Ân Hảo Tây, bảo đảm cung cấp nước hợp vệ sinh ổn định cho các hộ dân thuộc 5 thôn của xã Ân Hảo Tây (cũ).

Đến năm 2028, địa phương dự kiến đầu tư xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt tại thôn Hội Trung với công suất thiết kế 1.000 m³/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho hầu hết hộ dân trên địa bàn xã.

Ông Võ Duy Tín - Chủ tịch UBND xã Ân Hảo - cho biết: “Tổng kinh phí xây dựng nhà máy cấp nước sinh hoạt tại thôn Hội Trung dự kiến gần 30 tỷ đồng. Đây là nguồn vốn lớn nên địa phương mong tỉnh quan tâm, xem xét hỗ trợ để dự án sớm được triển khai, góp phần bảo đảm nguồn nước sạch, bảo vệ sức khỏe người dân”.

