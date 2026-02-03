Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Chư A Thai ra mắt mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 3-2, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” tại làng Pông.

ban-to-chuc-tang-30-anh-bac-ho-cho-cac-thanh-vien-tham-gia-mo-hinh-anh-vu-chi.jpg
Ban tổ chức trao tặng 30 ảnh Bác Hồ cho các thành viên tham gia mô hình. Ảnh: ĐVCC

Mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” nhằm tạo không gian sinh hoạt trang trọng để hội viên phụ nữ và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời gắn trách nhiệm của chi hội phụ nữ trong công tác quản lý, giữ gìn vệ sinh, trang trí, góp phần xây dựng nhà rông trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Hội LHPN xã kết nối với Công ty TNHH một thành viên Kim Long Phố Núi (xã Chơ Long) trao tặng 30 ảnh Bác Hồ và 30 suất quà với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho các thành viên tham gia mô hình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tôi yêu Tổ quốc tôi

Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Có thể bạn quan tâm

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Từ thiện

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Phường Hội Phú ra mắt 2 mô hình bảo vệ môi trường và tuyến đường cờ

Đời sống

(GLO)- Sáng 31-1, tại tổ dân phố 1 Chi Lăng (phường Hội Phú), Hội Nông dân phường Hội Phú tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu”. Cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú ra mắt Mô hình “Tuyến đường cờ”.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim.

Xuân mới nơi “ốc đảo” Cồn Chim

Đời sống

(GLO)- Những ngày cuối năm, Cồn Chim (thôn Vinh Quang 2, xã Tuy Phước Đông) hiện ra với dáng vẻ bình yên nhưng vẫn đầy sinh khí. Sau mùa mưa bão, “ốc đảo” nhỏ giữa mênh mang sông nước dần hồi sinh, mạnh mẽ đứng dậy, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong niềm tin mới.

null