Chư A Thai ra mắt mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác”

(GLO)- Ngày 3-2, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra mắt mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” tại làng Pông.

Ban tổ chức trao tặng 30 ảnh Bác Hồ cho các thành viên tham gia mô hình. Ảnh: ĐVCC

Mô hình “Nhà rông treo ảnh Bác” nhằm tạo không gian sinh hoạt trang trọng để hội viên phụ nữ và nhân dân bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời gắn trách nhiệm của chi hội phụ nữ trong công tác quản lý, giữ gìn vệ sinh, trang trí, góp phần xây dựng nhà rông trở thành điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Hội LHPN xã kết nối với Công ty TNHH một thành viên Kim Long Phố Núi (xã Chơ Long) trao tặng 30 ảnh Bác Hồ và 30 suất quà với tổng trị giá 7,5 triệu đồng cho các thành viên tham gia mô hình.