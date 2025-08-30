Lan tỏa thông điệp "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), từ đầu tháng 8-2025 đến nay, Tỉnh đoàn-Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh triển khai hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”-tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân biên giới, hải đảo.

Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: Trương Trang

Trong những ngày cả nước rộn ràng hướng về cột mốc trọng đại 80 năm thành lập nước, từ đại ngàn đến biển khơi, những lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ được trao tận tay đồng bào nơi biên cương, xã đảo.

Đoàn xã Ia Pnôn tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho gia đình ông Rơ Lan Hlen (làng Ba, xã Ia Pnôn). Ảnh: Phan Lài

Trong ngôi nhà của đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới: Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn, Ia O, Ia Chía… ảnh Bác Hồ được treo ở nơi trang trọng nhất. Khoảnh khắc lá cờ Tổ quốc được bà con cắm trên nóc nhà hoặc trước cổng, tung bay kiêu hãnh trong gió khiến không ít người xúc động. Tại xã đảo Nhơn Châu, cờ Tổ quốc và ảnh Bác theo tàu cá vươn khơi bám biển, như tiếp thêm sức mạnh cho ngư dân trước sóng gió.

Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” tại xã biên giới Ia Nan và Ia Dom. Ảnh: Phan Lài

Các tổ chức Đoàn - Hội còn thực hiện công trình thanh niên “Đường cờ Tổ quốc” ở các thôn, làng khu vực biên giới. Mỗi tuyến đường dài 1 - 5 km, lá cờ đỏ sao vàng được treo ngay hàng, thẳng lối trên tuyến đường chính của làng, tạo thành điểm nhấn nổi bật và thiêng liêng, khẳng định chủ quyền nơi phên giậu Tổ quốc. Những công trình “Đường cờ Tổ quốc” này trở thành “tài sản chung” của bà con khu vực biên giới, ai cũng có trách nhiệm gìn giữ.

Đoàn viên, thanh niên treo cờ Tổ quốc trên tuyến đường chính của làng Ia Nhú, xã Ia Nan. Ảnh: P.L

Theo chỉ tiêu mà Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đề ra, 100% tổ chức Đoàn, Hội sẽ trao tặng cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ cho các hộ gia đình. Đến cuối tháng 8.2025, hơn 2.000 lá cờ và 693 ảnh Bác Hồ đã được trao tặng cho các hộ gia đình. Với mỗi người dân, ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc không chỉ là món quà mà còn là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Mang theo thông điệp “Hành động nhỏ, tình yêu lớn”, mỗi bạn trẻ tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tặng cờ và ảnh Bác cho người dân, không chỉ thấy vinh dự, tự hào, mà còn ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm bảo vệ non sông, gìn giữ từng tấc đất, vùng trời, vùng biển của quê hương.