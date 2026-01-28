UNICEF chung tay cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó

(GLO)- Những năm qua, với sự đồng hành của chính quyền địa phương, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực tại tỉnh Gia Lai. Các chương trình hỗ trợ này đã góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó.

Hỗ trợ kịp thời sau thiên tai

Sau hai đợt bão lũ liên tiếp xảy ra vào cuối năm 2025, UNICEF đã kịp thời triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp về nước sạch và vệ sinh môi trường tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 1.450 hộ dân tại 5 xã gồm: Cát Tiến (251 hộ), Tuy Phước Đông (224 hộ), Tuy Phước Bắc (368 hộ), Phù Cát (317 hộ) và An Nhơn Bắc (290 hộ) được hỗ trợ kinh phí để nâng cấp, sửa chữa các công trình, thiết bị cấp nước sinh hoạt; xây dựng, cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh; bố trí khu vực rửa tay với xà phòng.

Các hoạt động này góp phần giúp người dân cải thiện điều kiện sinh hoạt, sớm ổn định đời sống sau thiên tai.

Người dân xã Cát Tiến nhận hỗ trợ từ UNICEF. Ảnh: V.H

Gia đình bà Ngô Thị Ninh (thôn Chánh Thắng, xã Cát Tiến) là một trong những hộ dân được hỗ trợ cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh trong sinh hoạt.

Bà Ninh cho biết: “Trước đây, gia đình tôi chủ yếu sử dụng nước giếng đào. Nước giếng thường xuyên bị nhiễm phèn, chất lượng không ổn định. Dù đã áp dụng các biện pháp lọc thủ công, việc bảo đảm nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày vẫn gặp nhiều khó khăn. Từ khi được hỗ trợ cải thiện hệ thống nước sinh hoạt, gia đình có nguồn nước sạch sử dụng hằng ngày, sinh hoạt cũng bảo đảm hơn”.

Cũng tại xã Cát Tiến, bão lũ đã làm hư hỏng máy bơm nước của gia đình anh Mai Hồng Tuấn (thôn Chánh Oai), ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt. Với khoản hỗ trợ 4 triệu đồng, gia đình anh có điều kiện mua máy bơm, từng bước bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn, ổn định sau thiên tai.

Theo ông Võ Văn Trịnh - Chủ tịch UBND xã Cát Tiến, nguồn hỗ trợ của UNICEF sau bão lũ là hết sức thiết thực, nhất là đối với các hộ khó khăn, bị thiệt hại về công trình nước sạch và vệ sinh môi trường.

Cùng với hỗ trợ vật chất, các hoạt động tập huấn, hướng dẫn sử dụng nước an toàn, bảo đảm vệ sinh trong sinh hoạt gia đình đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và ứng phó thiên tai cho người dân.

PGS.TS Lương Văn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) - cho hay: Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với UNICEF triển khai hỗ trợ theo hướng giúp người dân chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

Về lâu dài, các hoạt động hỗ trợ không chỉ dừng lại ở việc cải thiện nước sạch và vệ sinh trong thời điểm bão lũ mà còn hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Vì sự phát triển bền vững của trẻ em và cộng đồng

Trong nhiều năm qua, các chương trình của UNICEF tại Gia Lai tập trung hỗ trợ trẻ em, phụ nữ và các cộng đồng dễ bị tổn thương với trọng tâm là dinh dưỡng, nước sạch, vệ sinh, giáo dục và an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Hệ thống lọc nước của UNICEF lắp đặt tại Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông). Ảnh: V.H

Giai đoạn 2022-2025, các chương trình do UNICEF triển khai trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực. Nổi bật là mô hình vệ sinh thích ứng với biến đổi khí hậu được mở rộng tại 59 thôn, làng, tiếp cận hơn 9.500 người dân thông qua các cuộc họp thôn và hoạt động thăm hộ gia đình; đồng thời hỗ trợ 656 gia đình trang bị các thiết bị lưu trữ nước an toàn, từng bước cải thiện điều kiện vệ sinh và sinh hoạt cho người dân.

Trong lĩnh vực giáo dục, UNICEF đã hỗ trợ mở rộng khả năng tiếp cận nước sạch cho 26 trường mầm non, 22 trường tiểu học và 23 trường trung học trên địa bàn tỉnh. Tại Trường Tiểu học số 2 Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông), hệ thống lọc nước uống vừa được lắp đặt, đang vận hành thử nghiệm để hướng đến có thể đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu của học sinh.

Cùng với đó, việc thí điểm mô hình hỗ trợ tiền mặt tăng cường dinh dưỡng (Nutrition Cash Plus) tại xã Lơ Pang từ tháng 7-2025 đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Mô hình đã hỗ trợ tiền mặt và dinh dưỡng hàng tháng cho 245 phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng, nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Bà Michaela Bauer - Phó Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam - thông tin: Đến nay, UNICEF đã vận động được khoảng 1,3 triệu USD để hỗ trợ tỉnh Gia Lai triển khai các can thiệp y tế và dinh dưỡng khẩn cấp.

Năm 2026, UNICEF sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trên các lĩnh vực dinh dưỡng, an sinh xã hội, nước sạch, vệ sinh và giáo dục theo hướng củng cố hệ thống và nhân rộng các mô hình hiệu quả, có thể lồng ghép vào các chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách của Chính phủ.