Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra hoạt động chính quyền cơ sở

Trước khi làm việc với các đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã đến thăm Quốc môn, viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã thông tin một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới, tình hình biên mậu… đến đoàn công tác.

Theo đó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh quản lý, bảo vệ đoạn biên giới chính diện dài 16,2 km. Thời gian qua, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới cơ bản ổn dịnh; lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên bảo vệ tốt hệ thống cột mốc đã cắm, đoạn biên giới đã phân giới, cắm mốc và đoạn biên giới đang quản lý thực tế theo hiện quản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa 2 bên, có những hoạt động hỗ trợ thiết thực cho phía bạn; đặc biệt chú trọng vấn đề phòng-chống tội phạm".

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng tại Cửa khẩu thực hiện chương trình “Mỗi tuần giúp đỡ một hộ nghèo”; tận dụng tối đa các nguồn lực cho những hoạt động liên quan đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo tại địa bàn đứng chân... Đồng thời, phối hợp tốt với các lực lượng để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới.

Quang cảnh buổi làm việc của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Dom có 16,2 km đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri của Campuchia, dân số toàn xã hiện khoảng 2.200 hộ, trong đó, người dân tộc thiểu số là 691 hộ, chia thành 7 thôn, làng. Toàn xã hiện còn 260 hộ nghèo và cận nghèo. Đến cuối năm 2024, xã Ia Dom có 6/7 thôn làng đạt chuẩn nông thôn mới.

Làm việc tại xã Ia Dom, Chủ tịch UBND tỉnh đã tìm hiểu điều kiện làm việc, giờ giấc làm việc, các chế độ cho đội ngũ cán bộ làm việc tại xã, tình hình thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công… để nắm bắt tình hình sau khi triển khai chính quyền 2 cấp.

Quang cảnh buổi làm việc tại xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Dự buổi làm việc với xã Ia Dom, ngoài lãnh đạo xã còn có hơn 100 hộ dân trên địa bàn xã. Chia sẻ với các hộ dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Ia Dom là vùng đất đai màu mỡ, trù phú, bà con có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, kêu gọi doanh nghiệp về đây để tạo sinh kế cho bà con, giúp bà con tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định".

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị bà con đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, giữ vệ sinh môi trường, không phá rừng; đồng thời, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn trò chuyện với bà con xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo: Tổ chức chính quyền 2 cấp có nhiệm vụ tối thượng là phục vụ người dân. Thời điểm này, đề nghị cán bộ, công chức xã Ia Dom cần tự chủ động khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây là vùng đất giàu tiềm năng, để phát triển kinh tế, chính quyền địa phương phải hướng dẫn người dân trồng trọt, sản xuất, biết cách làm giàu; phải tìm được đầu ra sản phẩm cho người dân; phải xác định được dư địa, tiềm năng tăng trưởng. Chính quyền địa phương cũng phải quan tâm đúng mức đến công tác an sinh xã hội, “lá lành đùm lá rách”.

Toàn xã phải đoàn kết để xây dựng tập thể mạnh trên nguyên tắc: tập trung, dân chủ. Phải nâng cao đạo đức công vụ, phải làm hết trách nhiệm, nâng cao tinh thần phục vụ. Sắp tới, tất cả các công việc đều giao KPI, đó là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, nên các cán bộ, công chức phải nỗ lực, làm hết trách nhiệm của mình. Phải nỗ lực để Ia Dom không còn hộ nghèo, trở thành xã giàu có.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Ia Dom. Ảnh: H.D

Đức Cơ là xã được sáp nhập từ 2 đơn vị hành chính cũ là thị trấn Chư Ty và xã Ia Kriêng (thuộc huyện Đức Cơ cũ). Xã có diện tích tự nhiên 124,66 km2, quy mô dân số 22.819 người, trong đó dân tộc thiểu số 6,321 người, chiếm 27,7%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 43 triệu đồng/năm (xã la Kriêng cũ); khu vực đô thị 65 triệu đồng/năm (thị trấn Chư Ty cũ); phấn đấu cuối năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm.

Đến cuối năm 2024, toàn xã có 219 hộ nghèo, chiếm 4,53% (trong đó, có 208 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 94,98% trong tổng số hộ nghèo). Xã phấn đấu từ nay đến cuối năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,68% trở lên (tương đương với 53 hộ); mức giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 3,5% trở lên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại xã Đức Cơ. Ảnh: Hà Duy

Chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Anh Tuấn nhận định: “Qua kiểm tra thực hiện chính quyền 2 cấp tại xã Đức Cơ, tôi nhận thấy xã làm việc rất nghiêm túc, hiệu quả; cần phát huy, duy trì để tạo thành thường lệ. Chính quyền 2 cấp nhằm mục tiêu phục vụ người dân, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân một cách nhanh chóng, thuận lợi.

Thời gian tới, chính quyền địa phương xã Đức Cơ tập trung hơn vào việc hướng dẫn bà con cách thức phát triển kinh tế, hỗ trợ, định hướng thị trường tiêu thụ, giúp bà con làm giàu. Xã phải tập trung phát triển kinh tế-xã hội, xác định mũi nhọn phát triển theo từng lĩnh vực. Đồng thời, xã cũng tập trung vào công tác an sinh xã hội; đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc tại phường Diên Hồng. Ảnh: Hà Duy

Làm việc tại phường Diên Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao công tác triển khai chính quyền 2 cấp tại phường. Thời gian tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Phường rà soát lại các trang-thiết bị theo quy định của Trung ương, nắm kỹ các thủ tục hành chính, các phần mềm phải sử dụng thông suốt để phục vụ tốt nhất cho người dân. Phường khẩn trương thống kê danh mục, tiến độ triển khai các dự án, đề án triển khai trên địa bàn và gửi về UBND tỉnh; tập trung hoàn thiện quy hoạch; tập trung phát triển kinh tế đô thị, thương mại, dịch vụ. Tại các khu công nghiệp thì phải chú ý vấn đề môi trường; trong khu vực đô thị cần chú trọng thu gom rác thải để thúc đẩy thu hút du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Nhân đợt kiểm tra lần này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã viếng và dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ; tặng quà cho các đơn vị lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, UBND xã Ia Dom và 103 hộ nghèo tại xã Ia Dom.