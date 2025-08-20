Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế để Chư Sê phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Trước thềm Ðại hội đại biểu Ðảng bộ xã Chư Sê lần thứ nhất, P.V Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Bí thư Ðảng ủy xã Lý Anh Sang về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua và định hướng phát triển giai đoạn tới.

Đồng chí Lý Anh Sang.

Vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết

▪ Thưa đồng chí, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu là những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân xã Chư Sê đã đạt được?

- Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng tôi đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, sự đoàn kết, đồng thuận của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết chỉ tiêu nghị quyết đều hoàn thành và vượt kế hoạch.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản phẩm đến năm 2025 đạt 8,63%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 437 nghìn USD; thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2025 ước đạt 65,45 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 1,28%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 92,58%... Những con số biết nói này phản ánh nỗ lực bền bỉ của toàn xã.

Về nông nghiệp, chúng tôi kiên trì tái cơ cấu theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được từng bước hình thành. Đến nay, xã đã có 13 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 1 sản phẩm đạt 4 sao. Đặc biệt, sản phẩm Hồ tiêu Chư Sê được cấp chỉ dẫn địa lý, góp phần khẳng định thương hiệu, mở rộng thị trường.

Các lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ có bước phát triển khá, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Công tác quy hoạch đô thị, khu dân cư, thương mại - dịch vụ được triển khai đồng bộ, từng bước hình thành không gian phát triển có tính định hướng lâu dài.

Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng nâng cao; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội chuyển biến rõ nét. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội bảo đảm; công tác quân sự địa phương được củng cố, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên; hiệu lực điều hành của chính quyền bảo đảm; khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố. Mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

▪ Bên cạnh những kết quả đạt được hẳn vẫn còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn?

- Bên cạnh những kết quả đáng tự hào, Đảng bộ cũng nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, yếu kém để đề ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới, tạo nền tảng đột phá cho phát triển nhanh, bền vững.

Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng nhưng còn chậm, chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế. Một số chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người, thu - chi ngân sách, xây dựng làng nông thôn mới… chưa đạt so với mục tiêu nghị quyết.

Năng suất, chất lượng nông sản được cải thiện nhưng khả năng cạnh tranh còn thấp, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung; liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chưa hiệu quả.

Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng phát triển chậm, quy mô nhỏ, chưa có đột phá rõ rệt. Công nghiệp chế biến nông - lâm sản chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn xảy ra.

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội còn khó khăn, một bộ phận người dân vẫn trông chờ, ỷ lại vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Nguyên nhân chính là do tác động tiêu cực, phức tạp, chưa có tiền lệ từ đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Bên cạnh đó, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị còn hạn chế; một số lĩnh vực chưa có giải pháp quyết liệt, thiếu tính đột phá.

Công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai còn bất cập; thiếu sự liên kết ngành, lĩnh vực. Một bộ phận cán bộ, công chức năng lực hạn chế; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân chưa cao.

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có

▪ Đồng chí đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ xã Chư Sê lần thứ I trong bối cảnh địa phương vừa sáp nhập?

- Xã Chư Sê được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 5 đơn vị hành chính gồm: xã Dun, Ia Blang, Ia Pal, Ia Glai và thị trấn Chư Sê (thuộc huyện Chư Sê cũ), có diện tích tự nhiên 124,94 km², dân số gần 69.000 người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 24,91%. Đảng bộ xã có 2.720 đảng viên, sinh hoạt tại 91 tổ chức cơ sở đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư Sê lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và nhân dân. Đại hội diễn ra trong bối cảnh địa phương vừa trải qua giai đoạn sáp nhập, mở ra nhiều thời cơ phát triển mới. Đây là dấu mốc quan trọng để Đảng bộ xác định rõ định hướng, mục tiêu, giải pháp đưa Chư Sê phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Sau sáp nhập, xã Chư Sê có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển, bứt phá trong giai đoạn mới. Ảnh: Quang Tấn

▪ Đảng bộ xã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới?

- Trên cơ sở phân tích tiềm năng và hạn chế, Đảng bộ xã xác định 27 chỉ tiêu chủ yếu gồm: tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9,8%; kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 2 triệu USD; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 89,13 triệu đồng; phấn đấu thu hút 10 dự án; tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững; người dân tham gia BHYT đạt 95%; trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm…

Để đạt được các chỉ tiêu, xã tập trung vào các hướng chính. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chế biến theo hướng hiện đại, xanh và bền vững, trở thành trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế.

Tận dụng tối đa lợi thế giao thông trên trục quốc lộ 14, quốc lộ 25 và các tuyến liên kết nội vùng để thu hút đầu tư, từng bước hình thành cụm công nghiệp địa phương. Chú trọng công nghiệp năng lượng tái tạo, tiếp cận công nghiệp công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi xanh.

Hình thành các đầu mối trung chuyển nông sản và sản phẩm chế biến; nâng cao chất lượng hệ thống chợ, dịch vụ vận tải; kết nối thuận lợi với các vùng và khu vực phát triển của tỉnh Gia Lai.

Đẩy mạnh nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung xây dựng vùng chuyên canh các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, rau quả sạch, dược liệu, chăn nuôi quy mô lớn. Gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; từng bước hình thành mô hình nông nghiệp sinh thái - công nghiệp chế biến - dịch vụ hỗ trợ.

Quan tâm phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử và bảo tồn bản sắc văn hóa Tây Nguyên. Phát triển đô thị nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng quy hoạch, đầu tư hạ tầng theo hướng xanh, thông minh, hiện đại.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã Chư Sê theo hướng tích hợp, kế thừa hợp lý các quy hoạch cũ; xác lập định hướng phát triển không gian thống nhất, bền vững.

Cà phê là một trong những cây trồng chủ lực của xã Chư Sê. Ảnh: Quang Tấn

▪ Để hiện thực hóa các mục tiêu, đâu là những giải pháp đột phá mà Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ tới?

- Chúng tôi xác định 4 khâu đột phá làm tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thứ nhất, cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả; phát triển chính quyền điện tử và môi trường pháp lý minh bạch.

Thứ hai, phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để làm động lực phát triển; tạo điều kiện tối đa thu hút đầu tư chất lượng cao, công nghệ tiên tiến.

Thứ ba, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi số; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cuối cùng là đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, thủy lợi, công nghiệp - thương mại - dịch vụ và hạ tầng số; ưu tiên kết nối vùng, quảng bá, kết nối du lịch; bảo đảm nhu cầu tưới tiêu cho các vùng sản xuất.

▪ Xin cảm ơn đồng chí!