Phường Hoài Nhơn Bắc cần khai thác triệt để tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững

ĐOÀN BÌNH
PHI LONG
(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra sáng 18-8.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hồ Thị Kim Thu-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 200 đảng viên đại diện cho 1.742 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

hoainhonbac.jpg
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phi Long

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời thống nhất xác định 3 khâu đột phá làm trụ cột để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Đảng bộ phường phấn đấu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt trên 10,6%; tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn đến năm 2030 đạt 105 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 220 triệu USD; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 17.880 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án mới. Cùng với đó, Đảng bộ đặt mục tiêu không để phát sinh hộ nghèo đa chiều; đào tạo nghề cho 300 lao động nông thôn; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch qua hệ thống tập trung đạt 90,4%; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 95%.

z6918224092864-44fe8aedca39dac30e80bbc7d699bd7c.jpg
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Thị Tố Hải ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đặc biệt, chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, "dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo vì sự nghiệp phát triển chung của địa phương". Nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường.

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải đề nghị hệ thống chính trị phường Hoài Nhơn Bắc phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh để phát triển nhanh, bền vững.

z6918324865822-4795ada3cb2587c22fbc4b608ffd4b0e.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: Phi Long

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc có 27 đồng chí; đồng chí Trần Hữu Thảo được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

null