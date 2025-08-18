Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Một chặng đường nhiều khởi sắc

Phường Hoài Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Hoài Châu Bắc, xã Hoài Sơn và phường Tam Quan Bắc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân trong phường đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

Cảng cá Tam Quan ở phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: H.Thu

Ông Trần Hữu Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai hiệu quả; tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%.

Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể phát huy hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Kinh tế của phường tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông - lâm- thủy sản chiếm 36%; công nghiệp - xây dựng chiếm 33,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 30,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hóa, trong nhiệm kỳ qua, tổng thu ngân sách bình quân đạt hơn 56 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng bình quân 10,5%/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, phường không còn hộ nghèo.

Nhiều tiềm năng phát triển

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đề cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của phường; tập trung phát triển mạnh kinh tế tư nhân; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân...

“Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi phấn đấu xây dựng phường Hoài Nhơn Bắc trở thành phường phát triển khá và cùng với tỉnh vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới” - ông Trần Hữu Thảo nhấn mạnh.

Làng nghề trồng hoa Gia An Nam được định hướng đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội kết hợp phục vụ du lịch tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: H.Thu

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đặc biệt, đột phá quan trọng là ứng dụng và phát huy hiệu quả công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong hoạt động của hệ thống chính trị địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành; chú trọng chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân.

Mặt khác, việc hợp nhất từ 3 xã, phường trước đây tạo nhiều dư địa để phường Hoài Nhơn Bắc khai thác phát triển kinh tế. Trong đó, phát triển toàn diện ngư - nông - lâm nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cao nguyên La Vuông được đầu tư sẽ là điểm thu hút du khách đến Hoài Nhơn Bắc.

﻿Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoài Nhơn Bắc còn có tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch với điểm đến đa dạng từ núi rừng đến biển. Ông Nguyễn Văn Hóa cho biết: Phường sẽ tập trung phát triển du lịch từ các lợi thế, giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian gắn với xây dựng tour du lịch riêng Hoài Nhơn Bắc “Tình biển - xứ Dừa - Cao nguyên xanh”. Từ đó, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững và trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của địa phương.