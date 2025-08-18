Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẠI BIỂU ÐẢNG BỘ PHƯỜNG HOÀI NHƠN BẮC LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

Hoài Nhơn Bắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng một cách đồng bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀI THU
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðại hội đại biểu Ðảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Ðại hội sẽ đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá để khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển nhanh, bền vững.

Một chặng đường nhiều khởi sắc

Phường Hoài Nhơn Bắc được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Hoài Châu Bắc, xã Hoài Sơn và phường Tam Quan Bắc. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ và Nhân dân trong phường đã phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, cơ bản hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra.

84.jpg
Cảng cá Tam Quan ở phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: H.Thu

Ông Trần Hữu Thảo - Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” được triển khai hiệu quả; tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%.

Hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể phát huy hiệu quả; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường. Công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Kinh tế của phường tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,3%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông - lâm- thủy sản chiếm 36%; công nghiệp - xây dựng chiếm 33,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 30,8%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm.

Theo Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Hóa, trong nhiệm kỳ qua, tổng thu ngân sách bình quân đạt hơn 56 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng bình quân 10,5%/năm.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng theo quy hoạch, đáp ứng tốt hơn cho yêu cầu phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đến nay, phường không còn hộ nghèo.

Nhiều tiềm năng phát triển

Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Bắc xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng chính quyền kiến tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp; củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đề cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của phường; tập trung phát triển mạnh kinh tế tư nhân; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân...

“Trong nhiệm kỳ tới, chúng tôi phấn đấu xây dựng phường Hoài Nhơn Bắc trở thành phường phát triển khá và cùng với tỉnh vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới” - ông Trần Hữu Thảo nhấn mạnh.

83.jpg
Làng nghề trồng hoa Gia An Nam được định hướng đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội kết hợp phục vụ du lịch tại phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: H.Thu

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường xác định rõ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. Đặc biệt, đột phá quan trọng là ứng dụng và phát huy hiệu quả công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trong hoạt động của hệ thống chính trị địa phương; nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành; chú trọng chuyển đổi số trong cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân.

Mặt khác, việc hợp nhất từ 3 xã, phường trước đây tạo nhiều dư địa để phường Hoài Nhơn Bắc khai thác phát triển kinh tế. Trong đó, phát triển toàn diện ngư - nông - lâm nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

85.jpg
Cao nguyên La Vuông được đầu tư sẽ là điểm thu hút du khách đến Hoài Nhơn Bắc.
﻿Ảnh: Nguyễn Dũng

Hoài Nhơn Bắc còn có tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch với điểm đến đa dạng từ núi rừng đến biển. Ông Nguyễn Văn Hóa cho biết: Phường sẽ tập trung phát triển du lịch từ các lợi thế, giá trị văn hóa truyền thống, tín ngưỡng dân gian gắn với xây dựng tour du lịch riêng Hoài Nhơn Bắc “Tình biển - xứ Dừa - Cao nguyên xanh”. Từ đó, hướng đến phát triển du lịch xanh, bền vững và trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của địa phương.

Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương đạt trên 10,6%/năm.

- Tổng thu ngân sách phát sinh trên địa bàn đến năm 2030 đạt 105 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2030 đạt 220 triệu USD.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 17.880 tỷ đồng.

- Phấn đấu không phát sinh hộ nghèo đa chiều…

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

Khoa học, thương mại - dịch vụ và du lịch là động lực thúc đẩy phát triển của phường Quy Nhơn Nam

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)-Sáng 16-8, Đảng bộ phường Quy Nhơn Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 239 đại biểu chính thức, đại diện cho 4.932 đảng viên của 71 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Ia Sao phát triển toàn diện

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Với tâm thế chủ động và khát vọng đổi mới, Ðảng bộ xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa địa phương phát triển toàn diện, bền vững trong thời kỳ mới.

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Ia Khươl tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn mới

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 16-8, Đảng bộ xã Ia Khươl tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Từ xã đặc biệt khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, Ia Khươl hôm nay đã dần chuyển sang diện mạo mới.

Đảng bộ phường Hội Phú tiếp tục nêu cao quyết tâm và hành động quyết liệt để đạt các mục tiêu đề ra

Đảng bộ phường Hội Phú quyết tâm cao, hành động quyết liệt để hoàn thành mục tiêu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Minh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

An Nhơn Đông nỗ lực phát triển năng động

An Nhơn Đông đặt mục tiêu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 14-8, Đảng bộ phường An Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sự kiện chính trị quan trọng này sẽ định hình hướng đi chiến lược cho sự phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của phường An Nhơn Đông trong giai đoạn mới.

null