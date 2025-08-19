Danh mục
Sớm hoàn thành quy hoạch chung xã Vân Canh với tầm nhìn xa, có tính liên kết vùng

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Vân Canh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho 1.205 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lâm Hải Giang-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

img-0894-2.jpg
Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Xã Vân Canh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Canh Thuận, Canh Hòa, thị trấn Vân Canh và làng Canh Giao (thuộc xã Canh Hiệp). Sau sáp nhập, xã Vân Canh có tổng diện tích tự nhiên hơn 208 km2, với 23 thôn, làng. Trong đó, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 63,23%.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ các địa phương trước sáp nhập đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Trên nền tảng đó, trong nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ đề ra chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương bình quân hằng năm 12,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026-2030 đạt 32 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 43,4 tỷ đồng.

Cùng với đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2026-2030 đạt 1.926 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân giai đoạn 2026-2030 là 4,17%/năm.

img-0852-1.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Vĩnh Sơn đề nghị: Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ, chính quyền xã Canh Vinh tập trung nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương.

Đồng thời, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ; xúc tiến đầu tư vào Cụm Công nghiệp Vân Canh và tính toán quy hoạch, kêu gọi thêm một số cụm công nghiệp khác. Phát huy lợi thế trung tâm vùng, tạo điều kiện và hỗ trợ hoạt động kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, nghiên cứu xây dựng, quảng bá sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, tập trung vào các cây trồng chủ lực. Đẩy mạnh liên kết doanh nghiệp-nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Quan tâm bảo vệ rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, mở rộng diện tích rừng kinh tế. Đặc biệt, sớm hoàn thành quy hoạch chung của xã với tầm nhìn xa, có tính liên kết vùng nhưng mang tính khả thi cao.

z6923253832067-fbede066d939b773bb9fcd9fea10f87e.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Canh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ.
﻿Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Đặng Vĩnh Sơn yêu cầu ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã phải khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể với các mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn Nghị quyết Đại hội; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, đồng chí Trần Kim Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

null