Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đak Rong

HÀ DUYỆT
(GLO)- Sáng 21-8, Đảng bộ xã Đak Rong (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 138 đại biểu đại diện 358 đảng viên đến từ 23 tổ chức đảng trực thuộc. Đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành của tỉnh.

2.jpg
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: H.D

Xã Đak Rong được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Kon Pne và xã Đak Rong (cũ). Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ 2 xã trước sáp nhập đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, Đảng bộ xã Đak Rong (cũ) thực hiện đạt và vượt 23/30 chỉ tiêu; Đảng bộ xã Kon Pne thực hiện đạt và vượt 15/24 chỉ tiêu.

Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nông-lâm-ngư nghiệp chiếm tỷ trọng cao, thương mại-dịch vụ ngày càng mở rộng. Hạ tầng kinh tế-xã hội được đầu tư trên 43,1 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt hơn 97%; 4/4 trường học đạt chuẩn quốc gia; đời sống nhân dân từng bước nâng cao. Quốc phòng-an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 69 đảng viên. Hệ thống chính trị được sắp xếp, tinh gọn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; khối đại đoàn kết các dân tộc được xây dựng vững chắc.

3.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đak Rong khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: H.D

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải đề nghị xã Đak Rong cần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Xã cần nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thiện bộ máy và hệ thống chính trị; khẩn trương bắt tay vào triển khai những chủ trương, nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, địa phương cần tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm cải thiện hạ tầng kinh tế-xã hội; tập trung chuyển đổi diện tích đất nương rẫy luân canh hàng năm theo hướng quy hoạch vùng trồng rừng gắn với trồng cây dược liệu và chuyển đổi sang các cây trồng có giá trị kinh tế cao.

Xã cũng cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tạo đột phá trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số phục vụ tổ chức và cá nhân; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhất là đối tượng người có công, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua 28 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá cùng các nhóm giải pháp trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong đó, xã Đak Rong phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 8,8%; đến năm 2030 xã đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới và xây dựng được 3 thôn, làng nông thôn mới; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao hằng năm đạt 95%; phát triển mới 2 sản phẩm du lịch và hình thành 1 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân hằng năm 5,88%; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ xã.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Đak Rong nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 19 đồng chí; đồng chí Huỳnh Văn Nam được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

