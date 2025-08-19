Đại hội Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam lần thứ I: Khát vọng phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Sáng 19-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của địa phương sau khi sáp nhập từ phường Hoài Xuân và Hoài Tân.

Tham dự Đại hội có 159 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 886 đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng chí Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến dự và phát biểu chỉ đạo.

﻿ Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ảnh Bảo Long

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam đã hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đề ra. Hạ tầng được đầu tư theo hướng đô thị, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 93 triệu đồng/năm. Đặc biệt, phường không còn hộ nghèo.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam đặt mục tiêu tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân 12%/năm, nâng cao thu nhập người dân. Để đạt mục tiêu cốt lõi này, Đảng bộ xác định ba trụ cột phát triển: thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh tế tư nhân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực. Phường phấn đấu trở thành địa phương phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Bảo Long.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thái Thanh Bình đề nghị Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo; tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng kinh tế-xã hội, hạ tầng số; phát triển mạnh công nghiệp và thương mại-dịch vụ; bảo đảm quốc phòng-an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nhất là chỉ số hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Thái Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh Bảo Long.

Tại Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Xuân Tú được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam.