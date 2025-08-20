Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh

(GLO)- Ngày 20-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Canh Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu xây dựng địa phương trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Đặng Vĩnh Sơn-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng 135 đại biểu đại diện cho 646 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: N.H

Xã Canh Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Canh Vinh (cũ), Canh Hiển, Canh Hiệp và làng Canh Tiến (thuộc xã Canh Liên). Xã có diện tích gần 259 km², dân số 16.765 người (đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 15,3%).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân xã Canh Vinh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hạ tầng được đầu tư, từng bước hoàn thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân cải thiện rõ rệt.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: N.H

Trên cơ sở phân tích tiềm năng và yêu cầu phát triển mới, Đảng bộ xã Canh Vinh xác định 3 khâu đột phá trọng tâm trong nhiệm kỳ 2025-2030 gồm: Đồng bộ hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại, tạo nền tảng phát triển đô thị; xóa hộ nghèo, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân; xây dựng xã thành điểm đến du lịch đặc sắc, lấy làng Canh Tiến làm hạt nhân. 3 khâu đột phá này vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa mang tính chiến lược lâu dài, tạo nền tảng vững chắc để xã phát triển nhanh, bền vững, trở thành đô thị trong tương lai gần.

Trên cơ sở xác định 3 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng bộ xã Canh Vinh phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm địa phương giai đoạn 2025-2030 đạt 33,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 69 triệu USD. Đến năm 2030, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 24,7 tỷ đồng. Phấn đấu trong nhiệm kỳ thu hút ít nhất 15 dự án mới. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 2.112 tỷ đồng. Độ che phủ rừng duy trì ở mức 69,8%.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân xã Canh Vinh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: N.H

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Xã Canh Vinh hội tụ nhiều tiềm lực quan trọng, có Khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ Becamex VSIP rộng 1.425 ha, 5 cụm công nghiệp diện tích 375 ha; là đầu mối giao thông kết nối các vùng kinh tế phía Nam tỉnh với Duyên hải miền Trung qua Quốc lộ 19C và tuyến kết nối Quốc lộ 19-Khu công nghiệp Becamex VSIP-Cảng Quy Nhơn.

Đặc biệt, Canh Vinh được tỉnh quy hoạch là xã trọng điểm phát triển công nghiệp. Đây vừa là cơ hội thu hút các dự án lớn, tạo đột phá về kinh tế, việc làm và đời sống Nhân dân; vừa là thách thức trong tư duy, định hướng và cách làm để phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng bộ và chính quyền xã Canh Vinh luôn chủ động, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung nhằm tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: N.H

Toàn bộ hệ thống chính trị phải năng động, đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chuyển mạnh từ nền hành chính “quản lý, kiểm soát” sang nền hành chính “phục vụ và đổi mới sáng tạo”, xem người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là “khách hàng” của cơ quan hành chính nhà nước, từ đó đổi mới toàn diện phương thức phục vụ.

Đồng thời, phát huy cao độ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung. Áp dụng nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người làm-rõ việc-rõ thời hạn-rõ trách nhiệm-rõ kết quả-rõ thẩm quyền trong điều hành và xử lý công việc.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Canh Vinh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Trên cơ sở đó, phát huy lợi thế là địa phương có khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành, phát triển các cụm công nghiệp vệ tinh, các dự án công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, logistics... Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ-du lịch, văn hóa-xã hội, công nghệ thông tin. Xây dựng xã Canh Vinh trở thành xã trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Canh Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.