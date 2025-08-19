Xã Phù Mỹ lấy nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng phát triển

Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Thị Mỹ Ngọc-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II-Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Lý Tiết Hạnh-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Đảng bộ xã Phù Mỹ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 Đảng bộ: thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Quang và xã Mỹ Chánh Tây thuộc huyện Phù Mỹ (cũ).

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Phù Mỹ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm địa phương đạt 16,6%, kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD, thu hút 20 dự án đầu tư, trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị Đảng bộ xã Phù Mỹ cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phấn đấu phát triển địa phương xứng tầm là xã trọng điểm của tỉnh.

Về kinh tế, định hướng lấy công nghiệp-xây dựng làm trụ cột, nông nghiệp công nghệ cao làm nền tảng, dịch vụ làm động lực phát triển. Trong đó, tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng bền vững, phát huy hiệu quả tiềm năng các cụm công nghiệp trên địa bàn.

Tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Cùng với việc hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, xã cần tập trung phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và lấy con người làm trung tâm, động lực phát triển.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Mỹ khóa I ra mắt Đại hội. Ảnh: Nhật Trường

Sau Đại hội, cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế, theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”, xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phù Mỹ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí; đồng chí Phùng Duy Hải được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.