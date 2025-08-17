Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Ia Hrung phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

NGÔ THANH
BÁ BÍNH
(GLO)- Ngày 17-8, Đảng bộ xã Ia Hrung long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho 1.356 đảng viên thuộc 61 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

ia-hrung-2.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Đảng bộ xã Ia Hrung được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng bộ 4 xã gồm: Ia Sao, Ia Yok, Ia Dêr và Ia Hrung (cũ). Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 4 xã trên đã đoàn kết, nỗ lực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hệ thống chính trị được củng cố; kinh tế phát triển nhanh, có nhiều mô hình sản xuất hiệu quả; an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng cải thiện.

ia-hrung-1.jpg
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Hrung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
﻿Ảnh: Bá Bính

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030 là: Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đổi mới sáng tạo; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân; phấn đấu chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo vì một xã Ia Hrung giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc.

Đại hội đã thông qua các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, xã Ia Hrung phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm bình quân hằng năm đạt 8,98%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 62 tỷ đồng; thu hút ít nhất 5 dự án đầu tư mới; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân trên 1%/năm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%...

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, Đại hội đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025-2030, gồm: Hoàn thiện quy hoạch xây dựng xã Ia Hrung đảm bảo khoa học, sát thực tiễn, có tầm nhìn dài hạn, làm nền tảng phát triển đồng bộ, bền vững. Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và tổ chức lại sản xuất theo chuỗi. Hình thành và phát triển cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; thu hút đầu tư Dự án Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái; các dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng-sân golf, tạo đột phá tăng trưởng phi nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh-nhấn mạnh: Bước vào nhiệm kỳ mới, xã Ia Hrung muốn tiến nhanh, tiến xa cần bắt đầu bằng sự chuyển động đồng bộ từ gốc rễ, đổi mới tư duy phát triển; tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Tập trung thực hiện các trụ cột lớn, các định hướng chiến lược để tạo đà phát triển; chuyển đổi mô hình phát triển theo hướng hiệu quả-bền vững-bản sắc; xây dựng năng lực quản trị mới…

ia-hrung-3-5654.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Hrung nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: Bá Bính

Đại tá Nguyễn Thế Vinh đề nghị xã Ia Hrung cần định vị như một “vùng đệm động lực”, liên kết hiệu quả với các xã, phường giáp ranh để phát huy vai trò kết nối giao thương, phát triển dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh trật tự.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ xã Ia Hrung nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Tống Thới Mốc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

