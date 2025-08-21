Danh mục
Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai

Ngọc Diện
(GLO)- Sáng nay (21-8), Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Hải Giang - Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH tỉnh; Võ Thị Thu Hòa - Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh. Về phía Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc Đoàn Trung Thành.

Hội nghị đã công bố quyết định của Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đối với ông Nguyễn Minh Hướng, quyền Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai.

hinh-1-pho-chu-tich-ubnd-tinh-lam-hai-giang-va-pho-tong-giam-doc-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-doan-trung-thanh-da-trao-hoa-va-quyet-dinh-cho-ong-nguyen-minh-huong.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội Đoàn Trung Thành trao hoa và quyết định cho ông Nguyễn Minh Hướng. Ảnh: Việt Hùng

Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, ông Đoàn Trung Thành đã chúc mừng tân Giám đốc, đồng thời kỳ vọng trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ông Nguyễn Minh Hướng cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo cấp trên và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện thắng lợi các mục tiêu an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

hinh-2-ong-nguyen-minh-huong-giam-doc-chi-nhanh-ngan-hang-chinh-sach-xa-hoi-tinh-gia-lai.jpg
Ông Nguyễn Minh Hướng, tân Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Việt Hùng
