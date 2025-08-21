Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững

(GLO)- Ngày 21-8, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cát Tiến lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đặt ra yêu cầu địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, đưa xã phát triển nhanh và bền vững.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Trần Cang-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài Chính; Huỳnh Thúy Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Duy Trung-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; cùng 141 đại biểu đại diện cho 760 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: N.H

Đảng bộ xã Cát Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập của 3 Đảng bộ: xã Cát Thành, xã Cát Hải và thị trấn Cát Tiến. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, nền kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 14,63%.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng và thương mại dịch vụ; thu ngân sách đạt và vượt dự toán được giao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 65 triệu đồng/năm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, vận hành thông suốt, hiệu quả. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: N.H

Trong giai đoạn 2025-2030, xã Cát Tiến đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân ở mức 11,1%/năm; thu hút 5 dự án đầu tư mới. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 4.363 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 348 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công so với kế hoạch HĐND tỉnh giao đạt 100%.

Cùng với đó, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 69 triệu đồng. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch 91%. Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom đạt 86%...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung nhấn mạnh, xã Cát Tiến có vị trí là đầu mối kết nối với Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu vực phát triển năng động của tỉnh.

Địa phương cũng có tiềm năng lớn về kinh tế biển, thương mại-dịch vụ, du lịch sinh thái biển và công nghiệp sạch. Với hệ thống bãi biển đẹp, cùng vai trò là địa bàn trọng điểm về quốc phòng-an ninh, Cát Tiến được xác định là một trong những xã trọng điểm về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Tiến nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: N.H

Để xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ đến, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Đây là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời, cần tổ chức quán triệt sâu sắc, đồng bộ trong hệ thống chính trị và nhân dân về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, trong toàn Đảng bộ; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, làm tiền đề để triển khai thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.

Bên cạnh đó, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội; xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Trong đó cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, kết hợp chặt chẽ việc xây dựng các khu du lịch với xây dựng các khu văn hóa thể thao, vui chơi giải trí và phát triển du lịch sinh thái.

Ngoài ra, xã Cát Tiến cần phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của tỉnh rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư đối với các dự án đang triển khai trên địa bàn; hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đầu tư cơ sở hạ tầng, sớm đưa các dự án đi vào hoạt động.

Khẩn trương phối hợp với các sở, ngành của tỉnh cập nhật, điều chỉnh quy hoạch chung của xã, nhất là quy hoạch phân bố phát triển hành lang thương mại ven biển theo tuyến ĐT639, trọng tâm là phát triển trung tâm thương mại, dịch vụ, đô thị du lịch biển... Phát huy truyền thống cách mạng kiên trung, xây dựng xã Cát Tiến phát triển nhanh và bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị, kiểu mẫu.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Cát Tiến nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã có 25 đồng chí; đồng chí Nguyễn Văn Hưng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.