Công an tỉnh Gia Lai sơ kết công tác an ninh tại 77 xã, phường phía Tây

THÚY TRINH
(GLO)- Ngày 20-8, tại phường Diên Hồng, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh và công tác an ninh cơ sở của 77 xã, phường khu vực phía Tây tỉnh. Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an 77 phường, xã phía Tây của tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện xuyên suốt công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng an ninh do Công an cấp huyện chuyển giao, không để gián đoạn công việc; phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng.

dai-ta-pham-huu-truong.jpg
Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
﻿Ảnh: Thúy Trinh

Thời gian qua, lực lượng Công an cấp xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động cả hệ thống chính trị tuyên truyền, giáo dục các đối tượng theo “Tin lành Đê ga” quay về tôn giáo truyền thống; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phá đường dây tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép, ngăn chặn 4 trường hợp trốn sang Thái Lan; tuyên truyền, vận động một số đối tượng vượt biên sang Thái Lan hồi hương về Việt Nam.

Sau khi lắng nghe các tham luận về một số khó khăn, bất cập hiện tại cũng như những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác an ninh, Đại tá Phạm Hữu Trường yêu cầu thời gian tới, Công an các xã phía Tây Gia Lai cần nắm chắc tình hình, chủ động xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề về an ninh trên địa bàn; chú trọng công tác điều tra cơ bản; số hóa hồ sơ nghiệp vụ...

Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng nhấn mạnh, Công an cấp xã cần nhận thức bảo đảm an ninh ở cơ sở là công tác trọng tâm, xuyên suốt; cần được thực hiện thường xuyên, liên tục với phương châm biết việc, rõ việc.

toan-canh-hn.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.T

Cùng ngày, lực lượng Công an cấp xã được tập huấn 4 chuyên đề về công tác quản lý xuất, nhập cảnh (QLXNC) gồm: các văn bản, quy định hiện hành của pháp luật về công tác QLXNC đối với công dân Việt Nam và người nước ngoài; quy định về thẩm quyền, phân công phân cấp thực hiện các mặt công tác QLXNC trong lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó là các thủ tục hành chính, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; quy trình xác minh nội bộ phục vụ cấp hộ chiếu phổ thông; công tác QLXNC, cư trú, hoạt động của người nước ngoài; phòng-chống xuất nhập cảnh trái phép; công tác bảo đảm an ninh hàng không…

