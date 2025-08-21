Danh mục
Chính trị

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm "6 rõ"

Đảng bộ xã Ia Ko cần cụ thể hóa nghị quyết bằng các chương trình hành động theo phương châm “6 rõ”

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Đó là một trong những chỉ đạo quan trọng của đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ia Ko lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra sáng 21-8.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đơn vị của tỉnh; cùng 123 đại biểu, đại diện cho 703 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

cong-hoang.jpg
Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: A.H

Đảng bộ xã Ia Ko được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã: Ia Ko (cũ), Ia Hlốp và Ia Hla. Toàn Đảng bộ có 38 tổ chức đảng với 703 đảng viên. Phát huy truyền thống đoàn kết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã vượt qua thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,67%/năm. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; 100% đường giao thông liên xã được nhựa hóa; trên 75% tuyến đường liên thôn được cứng hóa.

Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực với 56 mô hình “Dân vận khéo”; an ninh trật tự được giữ vững; các phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng nông thôn mới diễn ra sôi nổi. Các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã còn 5,62%.

Với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, Đại hội đã thảo luận và thống nhất nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; nâng cao đời sống nhân dân.

Đại hội xác định 4 khâu đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội.

Đại hội cũng đã thống nhất 25 chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 8,9%; giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,22%; tỷ lệ đảng viên và chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt 3%/năm. Đến cuối nhiệm kỳ, 80% chi bộ cơ sở và 90% chi bộ thôn, làng đạt “Chi bộ bốn tốt”…

z6928838711594-525db11182961f9e2e041eab32d4c321.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới của địa phương.

Do đó, cấp ủy khóa mới cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể phải thật sự gương mẫu, có bản lĩnh, năng lực thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và dám đổi mới vì lợi ích chung.

Nghị quyết Đại hội cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hành động thiết thực, theo phương châm “6 rõ”; đồng thời cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để tạo ra những bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị, xã Ia Ko cần chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để khẩn trương rà soát, xác định rõ định hướng phát triển các vùng chức năng; huy động tối đa các nguồn lực nhằm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, chăm lo đời sống của nhân dân.

Về chuyển đổi số, xã cần triển khai đồng bộ theo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số, công nghệ số phục vụ sản xuất và đời sống.

Với đặc điểm là địa bàn rộng, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng-an ninh, xã cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

z6928871018253-dd2b0ffe9a437a391.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (hàng đầu, thứ 7 từ trái sang) cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ia Ko nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định công tác tổ chức, cán bộ. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 21 đồng chí; đồng chí Dương Mạnh Mẫn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ia Ko nhiệm kỳ 2025-2030.

