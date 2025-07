Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc với các lực lượng chức năng tại Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh

Tham gia làm việc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng làm việc tại Khu Kinh tế Cửa khẩu

Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Vũ Thảo

Ngày 4-6-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1074/QĐ-TTg phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai đến năm 2045. Theo quy hoạch, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có diện tích khoảng 415,15 km2, nằm trên địa bàn xã Ia Dom và Ia Nan.

Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh được xác định có 4 tính chất chức năng: là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, gồm khu phi thuế quan (khu gia công sản xuất, xuất nhập khẩu, trưng bày triển lãm, giới thiệu sản phẩm…) và khu thuế quan (công nghiệp, đô thị, dịch vụ du lịch và các trung tâm tiếp vận của vùng tỉnh Gia Lai); là đầu mối giao thương phía Tây của tỉnh Gia Lai, vùng Tây Nguyên với các nước Campuchia, Myanmar, Thái Lan; là điểm trung chuyển hàng hóa, khách du lịch quan trọng trên tuyến hành lang Đông-Tây giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia; là động lực phát triển kinh tế của tiểu vùng phía Tây tỉnh Gia Lai với trọng tâm phát triển tập trung các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới, cửa vào ra của khu vực Đông Bắc Campuchia, khu vực Tây Nguyên xuống cảng biển Quy Nhơn; có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh của vùng Tây Nguyên và quốc gia.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vũ Thảo

Tại buổi làm việc, các đơn vị, địa phương đã báo báo về tình hình quản lý hoạt động liên quan. Theo đó, công tác chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới được thực hiện đảm bảo, chặt chẽ. Công tác trao đổi thông tin, hợp tác và phát triển cặp cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng 2 bên thực thi công vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, có 11.871 lượt phương tiện xuất nhập cảnh (tăng 45,9% so với cùng kỳ năm trước); 70.341 lượt hành khách xuất nhập cảnh (tăng 14% so với cùng kỳ năm trước). Tính đến đến 14-6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đạt 127,44 triệu USD (giảm 8,7 % so với cùng kỳ năm trước). Các mặt hàng nông sản nhập khẩu gồm sắn lát (khô, tươi), hạt điều, cao su thiên nhiên và trái cây tươi... Các mặt hàng xuất khẩu gồm hàng bách hóa tổng hợp, năng lượng điện, phân bón, vật tư nông nghiệp, con giống phục vụ các dự án trồng trọt và chăn nuôi tại Campuchia...

Đoàn công tác tham quan tại Quốc môn-Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Vũ Thảo

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá cao công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh của người dân; đảm bảo an ninh biên giới, phòng-chống tội phạm, buôn lậu... tại khu vực cửa khẩu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ghi nhận ý kiến của các địa phương, đơn vị sau khi thực hiện hoạt động theo mô hình mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, hoạt động tại cửa khẩu chủ yếu phụ thuộc mùa vụ nên nguồn thu tại đây không lớn. Trên địa bàn các xã biên giới, đời sống người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Vì vậy, để triển khai chính sách giảm nghèo bền vững cho 2 xã, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị chính quyền địa phương cần nghiên cứu đề xuất giải pháp phù hợp như chuyển đổi cơ cấu cây trồng; hỗ trợ khoa học kỹ thuật; hỗ trợ phát triển dịch vụ kinh doanh; cần nghiên cứu triển khai cấp nước sạch cho người dân khu vực biên giới…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị rà soát quy hoạch sử dụng đất; xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án chế biến nông sản trên địa bàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển thương mại dịch vụ, đô thị...

“Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh có vai trò rất lớn, có ý nghĩa đặc biệt trong phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của tỉnh, của quốc gia. Do đó, tôi đề nghị các đơn vị đóng chân trên địa bàn, các địa phương trên khu vực cửa khẩu phải thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phải kịp thời giải quyết những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm; tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại; thúc đẩy hợp tác giao thương giữa các tỉnh giáp biên, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan quản lý tại 2 cửa khẩu Oyadav, tỉnh Ratanakiri và Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai"-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Dịp này, đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh).