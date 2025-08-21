Tơ Tung quyết tâm bứt phá trên chặng đường phát triển mới

(GLO)- Ðại hội đại biểu Đảng bộ xã Tơ Tung lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định nhiều giải pháp đột phá, thể hiện quyết tâm bứt phá, khẳng định vị thế là xã phát triển khá của tỉnh.

Xã Tơ Tung được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Tơ Tung (cũ) và xã Kông Lơng Khơng; có diện tích hơn 451 km², dân số 11.106 người; Đảng bộ xã hiện có 580 đảng viên sinh hoạt tại 32 tổ chức cơ sở Đảng.

Xã Tơ Tung quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: Ngọc Minh

Dấu ấn nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, hoàn thành và vượt phần lớn các chỉ tiêu nghị quyết.

Tại xã Tơ Tung (cũ), cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông - lâm nghiệp chiếm 73,21%; thương mại - dịch vụ chiếm 13,58%; công nghiệp - xây dựng chiếm 13,21%. Tổng diện tích gieo trồng hằng năm đạt 3.658 ha, trong đó, 713 ha được chuyển sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; sản lượng lương thực bình quân đạt hơn 4.200 tấn/năm, tổng đàn gia súc 9.446 con. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10%/năm. Xã duy trì chuẩn nông thôn mới, nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt chứng nhận VietGAP, OCOP 3 sao.

Ở Kông Lơng Khơng, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt trên 247 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng hơn 171 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ hơn 58 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tổng diện tích gieo trồng 3.250 ha, diện tích trồng rừng sản xuất mới 351 ha. Địa phương cũng hình thành nhiều mô hình kinh tế tập thể như HTX, tổ hợp tác, nhóm sở thích, nông hội nhằm gắn kết nông dân sản xuất theo hướng hàng hóa.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tơ Tung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Ảnh: Minh Phương

Lĩnh vực giáo dục được quan tâm, duy trì phổ cập ở tất cả bậc học. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tại Tơ Tung đạt 72,1%, còn ở Kông Lơng Khơng tỷ lệ này đạt 96,5%. Lĩnh vực y tế đạt nhiều kết quả, cả 2 xã đều giữ vững chuẩn quốc gia, công tác phòng-chống dịch bệnh triển khai kịp thời, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt cao. Trên 99% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT sôi nổi, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển mạnh. Hằng năm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%, làng văn hóa đạt 100%. Đời sống văn hóa tinh thần phong phú, bản sắc văn hóa được quan tâm gìn giữ, từng bước gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; nhiều tuyến đường, công trình thủy lợi, trường học, thiết chế văn hóa được đầu tư; nhân dân tích cực hiến đất, góp công sức xây dựng các công trình công cộng.

Xã Tơ Tung bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nhất là văn hóa cồng chiêng. Ảnh: Ngọc Minh

Trong công tác xây dựng Đảng, Tơ Tung đạt và vượt 20/27 chỉ tiêu nghị quyết, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80,21%, các chi bộ hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%. Còn tại Kông Lơng Khơng, Đảng bộ đạt và vượt 21/28 chỉ tiêu, kết nạp 51 đảng viên mới, tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85,7%. Công tác cán bộ được chú trọng từ quy hoạch, đào tạo đến bố trí, sử dụng; các phong trào “Dân vận khéo” phát triển mạnh, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” ngày càng đi vào thực chất.

Tạo bước đột phá trong giai đoạn 2025 - 2030

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Tơ Tung đề ra phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch, bảo vệ môi trường; tập trung xây dựng Tơ Tung phát triển bền vững.

Đảng bộ xã thống nhất tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá.

Ba nhiệm vụ trọng tâm được địa phương xác định là trụ cột quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để xã bứt tốc trong nhiệm kỳ mới. Đó là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận và đoàn thể. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào Bahnar gắn với phát triển du lịch cộng đồng, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh.

Ba khâu đột phá được Đảng bộ xã ưu tiên gồm: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đầu tư phục dựng các lễ hội truyền thống, phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Đổi mới mô hình quản trị từ chính quyền quản lý sang chính quyền kiến tạo, chính quyền số phục vụ người dân, DN.

Sau khi sáp nhập, xã Tơ Tung có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển. Ảnh: Minh Phương

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội, phấn đấu đưa xã Tơ Tung trở thành xã phát triển khá, Đảng bộ xã xác định mục tiêu trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Trong phát triển kinh tế, tập trung chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dịch vụ - công nghiệp, gắn với khai thác tiềm năng nông - lâm nghiệp và du lịch; chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Về văn hóa - xã hội, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng các hoạt động VH-TT. Tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.