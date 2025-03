Nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Tơ Tung

(GLO)- Những năm qua, Công an xã Tơ Tung (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Nhằm phòng ngừa cháy nổ, tháng 8-2023, Công an xã Tơ Tung thành lập mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và điểm chữa cháy công cộng tại làng Nam Cao với 15 thành viên. Điểm chữa cháy công cộng đặt tại nhà một hộ dân ở trung tâm làng, được trang bị bình chữa cháy xách tay và lắp đặt chuông báo cháy. Khi xảy ra sự cố, chuông báo phát tín hiệu để các hộ dân kịp thời hỗ trợ và tổ chức chữa cháy. Ngoài ra, các hộ trong làng đều trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy.

Đêm 28-1 vừa qua, rẫy mía của ông Quách Văn Đam (làng Nam Cao) đã xảy ra cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC cùng người dân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng. Nhờ phát hiện và xử lý kịp thời, chỉ 300 m2 trong tổng diện tích 8 sào mía của gia đình ông Đam bị ảnh hưởng.

Cán bộ Công an xã Tơ Tung kiểm tra điểm chữa cháy công cộng tại làng Nam Cao. Ảnh: R.H

Ông Vi Quốc Huy-Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC làng Nam Cao-chia sẻ: “Vào mùa thu hoạch, nguy cơ cháy mía luôn tiềm ẩn. Bà con dân làng ý thức rõ hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra hỏa hoạn nên công tác phòng cháy luôn được đặt lên hàng đầu.

Khi chính quyền địa phương, Công an xã triển khai mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng, người dân đều đồng tình hưởng ứng. Hiện điểm chữa cháy công cộng đặt tại gia đình tôi. Là hộ kinh doanh tạp hóa, tôi chủ động tham gia các lớp tập huấn về PCCC và tự trang bị bình chữa cháy theo quy định”.

Làng Cao Sơn là nơi sinh sống của nhiều hộ đồng bào dân tộc Tày, Nùng. Do nhu cầu bảo vệ mùa màng và săn bắn, một số người dân vẫn chế tạo và sử dụng súng tự chế. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Tháng 9-2022, Công an xã Tơ Tung triển khai mô hình “Làng Cao Sơn không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”.

Để triển khai mô hình, Công an xã phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và hệ thống chính trị làng Cao Sơn đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân nhận thức rõ tác hại và hậu quả của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Nội dung tuyên truyền được phổ biến thông qua các buổi họp thôn, tuyên truyền tận nhà và tổ chức ký cam kết không vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn đến từng nhà để tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của bà con ngày càng nâng cao. Từ năm 2022 đến nay, Công an xã Tơ Tung đã vận động thu hồi 6 khẩu súng tự chế, súng săn, súng hơi cồn do người dân làng Cao Sơn giao nộp.

Tháng 12-2024, anh Nông Lưu Dương (làng Cao Sơn) đã đặt mua linh kiện trên mạng để chế tạo, lắp ráp súng săn đạn chì. Sau khi được cán bộ xã tuyên truyền, anh Dương tự giác giao nộp linh kiện cho lực lượng chức năng và cam kết không tái phạm.

Ngoài làng Cao Sơn, Công an xã Tơ Tung đã triển khai mô hình “Làng không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật” tại 5 làng khác trên địa bàn gồm: Đak Pơ Kao, Stơr, Đầm Khương, Leng và Kuk Tung. Việc nhân rộng mô hình đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Từ năm 2024 đến nay, Công an xã Tơ Tung đã vận động và thu hồi 3 khẩu súng tự chế cùng 1 linh kiện chế tạo súng do người dân các làng tự giác giao nộp.

Từ năm 2024 đến nay, Công an xã Tơ Tung đã vận động, thu hồi 3 khẩu súng tự chế cùng 1 linh kiện chế tạo súng do người dân giao nộp. Ảnh: R.H

Ông Đinh Mơi (làng Đak Pơ Kao) chia sẻ: “Cán bộ Công an thường xuống làng nhắc nhở bà con về việc làm súng, dùng súng là vi phạm pháp luật, lại nguy hiểm. Khi thấy thanh niên bắn chim, bắn chuột bằng súng tự chế, tôi khuyên các cháu không được sử dụng, lỡ xảy ra chuyện thì khổ mình, khổ cả người khác”.

Trao đổi với P.V, Đại úy Đinh Văn Thânh-Phó Trưởng Công an xã Tơ Tung-cho biết: Xã triển khai 5 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, nổi bật là mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng cùng mô hình “Làng không sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”.

Bên cạnh việc củng cố, phát huy hiệu quả mô hình, Công an xã thường xuyên tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao ý thức cho người dân. Từ tháng 12-2024 đến nay, Công an xã đã tổ chức tuyên truyền 9 đợt, thu hút hơn 2.000 lượt người dân, học sinh tham gia. Nội dung tập trung vào phòng-chống cháy nổ; phương thức, thủ đoạn của tội phạm; trật tự an toàn giao thông và bảo vệ rừng.

“Chúng tôi đang huy động kinh phí để triển khai mô hình camera an ninh trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và đảm bảo an ninh trật tự”-Phó Trưởng Công an xã Tơ Tung cho biết thêm.