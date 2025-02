“Cánh tay” đắc lực bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

(GLO)- Những năm qua, lực lượng Công an huyện Chư Păh đã phối hợp triển khai nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) tại thôn, làng. Các mô hình này đã phát huy được sức mạnh của quần chúng nhân dân, trở thành “cánh tay” đắc lực của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Ngoài công việc nương rẫy hàng ngày, tối đến, anh Khun (làng Kon Sơ Lăl, xã Hà Tây) còn tham gia tổ tuần tra đảm bảo ANTT của làng. Anh Khun cho biết: Quá trình tuần tra, nếu phát hiện nhóm thanh-thiếu niên có biểu hiện tụ tập chạy xe máy rú ga, nẹt pô thì các thành viên trong tổ sẽ nhắc nhở để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bà con dân làng. Ngoài ra, việc tuần tra còn nhằm phòng ngừa và ngăn chặn hành vi trộm cắp nông sản, nhắc nhở người dân đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Theo ông Khyơn-Tổ trưởng mô hình “Làng thanh niên không tội phạm và tệ nạn xã hội” làng Kon Sơ Lăl: Trước đây, tình hình ANTT tại làng diễn biến khá phức tạp. Sau hơn 4 năm triển khai mô hình này, tình hình ANTT đã có những chuyển biến rõ nét.

Sau khi được nhắc nhở, thanh-thiếu niên trong làng đã thay đổi căn bản về lối sống, tác phong cũng như ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, thanh-thiếu niên còn tích cực tham gia các tổ tự quản về ANTT, thường xuyên tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh thôn, làng và tuần tra bảo vệ rừng.

Nhờ triển khai mô hình “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl (xã Hà Tây, huyện Chư Păh) không xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật (ảnh Công an cung cấp).

Cũng theo ông Khyơn, đến nay, mô hình đã có 67 thành viên. Trong hơn 4 năm qua, các thành viên đã tham gia trên 200 lượt tuần tra ban đêm. Riêng từ đầu năm đến nay, các thành viên tổ chức 26 lượt tuần tra phòng ngừa tội phạm, nhắc nhở 2 nhóm tụ tập uống rượu, 14 lượt thanh-thiếu niên điều khiển xe máy gây mất trật tự an toàn giao thông.

“Nhờ triển khai mô hình mà nhiều năm liền, làng Kon Sơ Lăl không xảy ra trộm cắp vặt, gây gổ đánh nhau trong thanh-thiếu niên; không có trường hợp nào mắc vào các tệ nạn xã hội hay vi phạm trật tự an toàn giao thông; 100% thanh niên tham gia mô hình đều có giấy phép lái xe hạng A1 trở lên”-ông Khyơn phấn khởi nói.

Tương tự, 5/5 thôn, làng của xã Nghĩa Hòa đều triển khai mô hình tự quản về ANTT với tổng cộng 35 thành viên. Các tổ tự quản ANTT đều tăng cường nắm địa bàn, quản lý từng hộ, từng đối tượng để chủ động phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, thường xuyên nhắc nhở bà con tự bảo vệ tài sản; quản lý, giáo dục con em để không vi phạm pháp luật.

Trung tá Nguyễn Văn Toàn-Trưởng Công an xã Nghĩa Hòa-cho biết: Đến vụ thu hoạch, các tổ tự quản ANTT tại thôn, làng xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng Công an xã để bảo vệ tài sản, phòng ngừa tình trạng trộm cắp nông sản của người dân.

“Đến thời điểm này, các tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Nhiều người dân đã trở thành những “công an viên” trong cộng đồng dân cư. Để đảm bảo ANTT tại các thôn, làng ngày một tốt hơn, chúng tôi tiến hành rà soát và có kế hoạch nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, thiết thực”-Trưởng Công an xã Nghĩa Hòa nêu giải pháp.

Công an xã Hà Tây (huyện Chư Păh) tuyên truyền, vận động, tập hợp đưa đoàn viên thanh niên vào các hoạt động văn hóa xã hội lành mạnh, tránh xa tội phạm và tệ nạn xã hội. Ảnh: CA cung cấp

Trao đổi về hiệu quả của các mô hình tự quản về ANTT, Trung tá Trần Hồng Thuấn-Phó Trưởng Công an xã Hà Tây-khẳng định: Hiện nay, xã đang triển khai 7 mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT như: “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở làng Kon Sơ Lăl và làng Kon Băh; “Chi hội Nông dân không vi phạm Luật Giao thông đường bộ và điển hình trong cải tạo, xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số” tại làng Kon Chang; “Chi hội Cựu chiến binh chung tay đảm bảo ANTT” ở làng Kon Măh.

Theo Phó Trưởng Công an xã Hà Tây, hầu hết các mô hình đều mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân. “Đặc biệt, qua tuyên truyền, vận động, các mô hình đã hướng lực lượng thanh-thiếu niên vào khuôn khổ, có tổ chức và tham gia sinh hoạt lành mạnh, tránh xa tội phạm và tệ nạn xã hội”-Trung tá Thuấn cho biết thêm.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Duy Anh-Trưởng Công an huyện Chư Păh-thông tin: Hiện nay, Công an huyện đang duy trì hiệu quả hoạt động của 24 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 14 mô hình về phòng cháy chữa cháy, 109 tổ hòa giải, 5 tổ tự quản về an toàn giao thông tại 14 xã, thị trấn.

Trong đó, nhiều mô hình có phạm vi hoạt động rộng, phổ biến ở hầu hết các địa bàn được các cấp, ngành ghi nhận, đánh giá cao như: “Làng thanh niên không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Camera an ninh”.

Ngoài ra, lực lượng Công an các cấp còn chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Lực lượng Công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình. Qua đó, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng-chống tội phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn”-Trưởng Công an huyện Chư Păh nhấn mạnh.