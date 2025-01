(GLO)- Với phương châm đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở, các cấp chính quyền, đoàn thể cơ sở tại Gia Lai đã cùng lực lượng Công an triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương.

Ý thức chấp hành pháp luật được nâng lên

Anh Diu-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Brăng (xã Đăk Tơ Pang, huyện Kông Chro) cho hay: Thời gian trước, tình trạng gây gổ đánh nhau sau những cuộc rượu tại địa phương khá phổ biến. Cùng với đó là vấn nạn tự tử hoặc tình trạng thanh niên chạy xe máy rồ ga, lạng lách, đánh võng và hát karaoke bất kể giờ giấc.

Tuy nhiên, mấy năm nay, làng đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Sau 10 giờ đêm, không còn ai hát karaoke nữa; không còn tình trạng thanh niên độ chế pô, chạy xe nẹt pô, nạn tự tử do mâu thuẫn nhau cũng giảm hẳn.

“Đạt được kết quả này là nhờ chính quyền địa phương phối hợp cùng lực lượng Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người dân với nhiều hình thức như: lồng ghép tuyên truyền pháp luật trong các cuộc họp làng, ký cam kết đảm bảo an ninh trật tự, thành lập các mô hình an ninh. Năm 2024, làng được UBND xã công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự”-anh Diu nói.

Vận động người dân không mua bán rượu bia cho thanh niên sau 23 giờ. Ảnh: T.D

Theo ông Lê Hải Danh-Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Pang: Năm 2024, phạm pháp hình sự giảm 1 vụ so với năm 2023, trên địa bàn không xảy ra khai thác khoáng sản trái phép. Người dân đã tự giác giao nộp 17 khẩu súng tự chế và 5 dao tự chế. Cũng trong năm 2024, xã đã tổ chức 14 buổi tuyên truyền pháp luật cho người dân. Công an xã cũng đã vận động 5 trường hợp tự tháo gỡ pô xe máy độ chế.

Hiện 4 mô hình về an ninh trật tự, thu hồi vũ khí đang được triển khai có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và trật tự xã hội ở địa phương. Cuối năm 2024, xã được UBND huyện công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự và xếp loại xuất sắc.

Tại xã Ia Piar (huyện Phú Thiện), ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân cũng từng bước được nâng lên. Năm 2024, trên địa bàn xã không xảy ra các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh xã hội, an ninh nông thôn. Công tác phòng ngừa tội phạm được lực lượng Công an xã triển khai thường xuyên, nhất là việc thông tin kịp thời về phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Ông Dương Văn Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Piar-cho biết: “Năm 2024, trên địa bàn xảy ra 2 vụ phạm pháp hình sự (giảm 1 vụ so với năm 2023) và 2 vụ tai nạn giao thông (giảm 1 vụ so với năm 2023). Đặc biệt, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên”.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Chủ tịch UBND xã Ia Piar thông tin: Năm 2024, Công an xã đã tổ chức 34 lượt tuần tra với 262 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng thành viên tổ an ninh, trật tự thôn tham gia. Công an xã đã lập hồ sơ, gọi hỏi răn đe 16 lượt đối tượng hình sự, 10 lượt đối tượng liên quan đến sử dụng chất ma túy, 11 đối tượng thanh-thiếu niên hư để nhắc nhở, vận động chấp hành các quy định của pháp luật.

Công an xã Ia Piar (huyện Phú Thiện) ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Ất Tỵ 2025. Ảnh: T.D

“Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Tết Ất Tỵ 2025, Công an xã phối hợp với các lực lượng ở thôn, làng tổ chức được 10 lượt tuần tra ban đêm. Cùng với đó là nắm tình hình, quản lý các loại đối tượng để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tới an ninh trật tự, an ninh nông thôn. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để nâng cao ý thức tự chấp hành của người dân”-ông Tuấn nói.

Còn theo ông Lê Thành Công-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu (huyện Chư Prông): Năm 2024, trên địa bàn xã xảy ra 4 vụ hủy hoại tài sản, trộm cắp và cố ý gây thương tích, giảm 1 vụ so với năm 2023. So với những năm trước, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội tại địa phương có những tín hiệu khả quan.

“Công an xã đang triển khai cho người dân ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông, không đốt pháo nổ và phòng cháy chữa cháy. Chúng tôi cũng sẽ kiện toàn các tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở để lực lượng này thực sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền trong đảm bảo an ninh trật tự. Song song với đó, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định của pháp luật trong Nhân dân”-Chủ tịch UBND xã Ia Lâu nhấn mạnh.