84% cơ sở lưu trú ở Gia Lai khai báo khách qua phần mềm ASM

(GLO)-Ngày 20-8, Công an tỉnh cho biết, sau gần 1 tháng triển khai cao điểm “30 ngày, đêm” theo Kế hoạch số 817/KH-CAT-PC06 về triển khai phần mềm thông báo lưu trú ASM tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, toàn tỉnh có 1.057/1.248 cơ sở khai báo khách qua phần mềm ASM, đạt tỷ lệ 84%.

Việc áp dụng phần mềm ASM đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực từ các cơ sở kinh doanh, khẳng định hiệu quả chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp, ngành và vai trò nòng cốt của Công an phường, xã. Phần mềm cho phép định danh chính xác thông tin khách, cập nhật trực tiếp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hỗ trợ quản lý lưu trú, kịp thời phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, phần mềm ASM giúp quản lý phòng, sắp xếp dịch vụ, báo cáo thống kê thuận tiện, thay thế quy trình khai báo thủ công bằng hình thức điện tử hiện đại, đơn giản và chính xác. Nhờ đó, thủ tục được rút gọn, tiết kiệm thời gian, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín trong hoạt động, tạo sự yên tâm cho du khách khi đến địa bàn tỉnh du lịch hay công tác.

Công an phường Quy Nhơn quản lý lưu trú thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

﻿đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: N.L

Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để nâng cấp, hoàn thiện các tính năng của phần mềm ASM, bảo đảm kết nối, chia sẻ thông tin với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan chức năng khác, phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh một cách minh bạch, đồng bộ và hiệu quả.