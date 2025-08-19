Danh mục
Người dân không đi lại trong phạm vi giới cận khu vực bắn đạn thật vào ngày 21-8

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc phối hợp thông báo để người dân không đi vào giới cận khu vực bắn đạn thật diễn ra vào ngày 21-8.

Cụ thể, từ 6 giờ 30 đến 17 giờ ngày 21-8, tại Trường bắn Trung đoàn 739 (tọa độ 21013, phường Quy Nhơn Tây), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bắn đạn thật súng ngắn K54 bài 1, 1b, tiểu liên AK bài 1 cho quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan-binh sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị năm 2025.

Khu vực trường bắn có các giới cận: phía Bắc giáp núi Bàn Cây Trắt; phía Đông giáp núi ra đa Vũng Chua, núi Ba Cục; phía Nam núi Hòn Cồn; phía Tây giáp khu dân cư KV6, phường Quy Nhơn Tây.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong thời gian đơn vị tổ chức bắn đạn thật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương không được đi lại, lao động, sản xuất, chăn thả gia súc trong khoảng thời gian và phạm vi khu vực nêu trên.

