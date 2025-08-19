Danh mục
Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

ĐOÀN BÌNH PHI LONG
(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và 161 đảng viên đại diện cho 668 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Ngô Mây được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã cũ gồm: Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng.

anh-1-5732.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngô Mây, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phi Long

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt công tác, đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở xác định 4 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng bộ xã Ngô Mây phấn đấu hằng năm có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,92%; thu hút 5 dự án mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 520 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 43,3 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm đạt 4%; thu nhập bình quân đầu người/năm theo giá thực tế đạt 82,5 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,3%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch tập trung đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 90% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Ngô Mây đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

anh-3.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Đồng chí Trần Cang cũng đề nghị Đảng bộ xã triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. Rà soát, kịp thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã Ngô Mây trên cơ sở kế thừa quy hoạch của 3 xã cũ: Cát Hưng, Cát Thắng và Cát Chánh để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Trần Cang bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ xã Ngô Mây sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

anh-2.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: PHI LONG

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngô Mây có 25 đồng chí; đồng chí Phạm Ngọc Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Xây dựng phường Thống Nhất văn minh, hiện đại

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Hôm nay (18-8), Ðảng bộ phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí và quyết tâm hướng tới mục tiêu xây dựng phường phát triển toàn diện, văn minh và bền vững.

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám

Huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám

Chính trị

Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng của lòng dân đồng tâm nhất trí, được Đảng tổ chức và lãnh đạo, được tư tưởng Hồ Chí Minh dẫn đường. Trước thềm kỷ nguyên mới, bài học xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận thức và nâng cao.

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Nâng tầm giá trị nông nghiệp từ tái cơ cấu

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ðảng bộ xã Vạn Ðức tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Nhiệm kỳ qua, xã đã đạt nhiều kết quả nổi bật trong tái cơ cấu nông nghiệp, qua đó nâng giá trị sản xuất và thu nhập cho nông dân, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả.

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Sư đoàn 3 Sao Vàng: Sáu thập kỷ tự hào với truyền thống “Trung dũng, kiên cường”

Quốc phòng - An ninh

(GLO)-  Trưởng thành trong gian khó, chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt đã trở thành động lực, là sức mạnh nội sinh và niềm tự hào để cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3-Sao Vàng (Quân khu 1) tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ đổi mới.

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Phù Mỹ Đông phấn đấu thành xã kinh tế trọng điểm

Chính trị

(GLO)- Ngày 15-8, Ðảng bộ xã Phù Mỹ Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Đại hội đặt mục tiêu đưa Phù Mỹ Đông trở thành xã kinh tế trọng điểm.

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

Chính trị

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

