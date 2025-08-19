Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Dự Đại hội còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch và 161 đảng viên đại diện cho 668 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Ngô Mây được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã cũ gồm: Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngô Mây, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phi Long

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên các mặt công tác, đề ra các giải pháp căn cơ để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở xác định 4 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, Đảng bộ xã Ngô Mây phấn đấu hằng năm có trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên. Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân cả nhiệm kỳ đạt 7,92%; thu hút 5 dự án mới; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 520 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 43,3 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm đạt 4%; thu nhập bình quân đầu người/năm theo giá thực tế đạt 82,5 triệu đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt 43,3%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ sử dụng nước sạch tập trung đạt 100%; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 90% trở lên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Ngô Mây đạt được nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị thời gian tới Đảng bộ xã tiếp tục phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra. Hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Phi Long

Đồng chí Trần Cang cũng đề nghị Đảng bộ xã triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026-2030. Rà soát, kịp thời cập nhật, điều chỉnh quy hoạch xã Ngô Mây trên cơ sở kế thừa quy hoạch của 3 xã cũ: Cát Hưng, Cát Thắng và Cát Chánh để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đồng chí Trần Cang bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, Đảng bộ xã Ngô Mây sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Các đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết, thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Ảnh: PHI LONG

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ; các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ngô Mây có 25 đồng chí; đồng chí Phạm Ngọc Thái được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.