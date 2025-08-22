Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Xã An Vinh phấn đấu đến cuối năm 2030 thoát khỏi xã nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỨC HẢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu trọng tâm được xác định là đến cuối năm 2030, An Vinh sẽ thoát khỏi xã nghèo.

Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho 737 đảng viên ở 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

22-1.jpg
Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Đảng bộ xã An Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Đảng bộ 3 xã: An Trung, An Dũng và An Vinh (cũ). An Vinh là xã vùng cao, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt trên 215 tỷ đồng, với tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 7,8%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,78%; xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trình độ đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 3,4%/năm…

22-2.jpg
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã tập trung phân tích, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 29 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2030 đưa An Vinh thoát khỏi xã nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều hàng năm là 5,8%.

22-4.jpg
Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, Đảng bộ xã An Vinh đã xác định 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gồm: phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo mô hình gia trại, trang trại có quy mô, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển các loại hình du lịch; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị trong không gian phát triển mới, Đảng bộ xã An Vinh cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thống nhất với hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu và các khâu đột phá đã đề ra, đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị Đảng bộ xã An Vinh cần xác định rõ cơ cấu kinh tế, lựa chọn ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tiễn để làm trụ cột, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp vốn là thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, cần chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông mang tính kết nối; phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Hrê để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, phải có giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2030 An Vinh thoát khỏi danh sách xã nghèo.

22-5.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Vinh khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Hải

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt trong Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Vinh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Thị Diệu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

Xã An Hòa xác định phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm

(GLO)- Sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Hòa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội xác định 3 vùng kinh tế trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã Ya Ma (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện cho 487 đảng viên trong Đảng bộ xã. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Ya Ma quyết tâm thực hiện 2 khâu đột phá để tạo đà phát triển. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Chủ tịch Hồ Chí Minh - linh hồn của Cách mạng Tháng Tám

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca bất diệt, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam. Với thiên tài, bản lĩnh, trí tuệ và tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là linh hồn, là ngọn cờ dẫn dắt cuộc Cách mạng đi đến thành công.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững

Chính trị

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Nhơn Tây lần thứ I vào sáng 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Mai Việt Trung đề nghị Đảng bộ xã cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Xã Ngô Mây cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới

Chính trị

(GLO)- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra chiều 19-8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trần Cang đề nghị địa phương cần kế thừa các quy hoạch của 3 xã cũ để tìm kiếm dư địa, động lực tăng trưởng mới.

Đại hội Đảng bộ xã Krong

Krong tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã Krong (tỉnh Gia Lai) tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 95 đại biểu đại diện cho 297 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Từ truyền thống kiên trung đến tương lai tươi sáng

Xã Ngô Mây phát huy truyền thống, nỗ lực vươn lên

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ngô Mây lần thứ nhất là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của một địa phương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cát Chánh, Cát Thắng và Cát Hưng, mở ra giai đoạn phát triển mới, với nhiều kỳ vọng và khát vọng vươn lên.

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Công an Gia Lai: Vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tròn 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 – 19.8.2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an Gia Lai thêm tự hào truyền thống “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, xứng đáng là “lá chắn thép, thanh bảo kiếm” vì bình yên Tổ quốc và hạnh phúc nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư A Thai nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt đại hội

Đồng chí Trịnh Thị Hồng giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chư A Thai

Chính trị

(GLO)- Ngày 18-8, đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chư A Thai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. 100 đại biểu đại diện 738 đảng viên của 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tham dự đại hội.

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Công an tỉnh Gia Lai tăng tốc đổi thẻ đảng viên

Tin tức

(GLO)- Nhằm ứng dụng công nghệ số vào công tác Đảng, tất cả thẻ đảng viên đều sẽ được cấp lại là thẻ nhựa gắn chip. Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương thu nhận hồ sơ để cấp lại thẻ cho toàn bộ đảng viên trên toàn tỉnh, đảm bảo bài bản, khoa học, đúng tiến độ.

null