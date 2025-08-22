Xã An Vinh phấn đấu đến cuối năm 2030 thoát khỏi xã nghèo

(GLO)- Sáng 22-8, Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Mục tiêu trọng tâm được xác định là đến cuối năm 2030, An Vinh sẽ thoát khỏi xã nghèo.

Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự đại hội có lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; cùng 160 đại biểu chính thức đại diện cho 737 đảng viên ở 29 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ xã.

Đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Đảng bộ xã An Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập từ Đảng bộ 3 xã: An Trung, An Dũng và An Vinh (cũ). An Vinh là xã vùng cao, thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ các xã trước sáp nhập đã nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Trong đó, tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt trên 215 tỷ đồng, với tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt 7,8%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,78%; xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã có trình độ đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ phát triển đảng viên mới đạt 3,4%/năm…

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Hải

Cùng với đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã tập trung phân tích, thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi 29 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030, với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2030 đưa An Vinh thoát khỏi xã nghèo, tỷ lệ giảm hộ nghèo đa chiều hàng năm là 5,8%.

Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Đức Hải

Theo đó, Đảng bộ xã An Vinh đã xác định 3 khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, gồm: phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh theo mô hình gia trại, trang trại có quy mô, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản phẩm; phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển các loại hình du lịch; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị trong không gian phát triển mới, Đảng bộ xã An Vinh cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần “6 rõ” nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức.

Thống nhất với hệ thống chỉ tiêu, mục tiêu và các khâu đột phá đã đề ra, đồng chí Trương Văn Đạt đề nghị Đảng bộ xã An Vinh cần xác định rõ cơ cấu kinh tế, lựa chọn ngành, lĩnh vực phù hợp với thực tiễn để làm trụ cột, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, nhất là trong lĩnh vực nông-lâm nghiệp vốn là thế mạnh của địa phương.

Đồng thời, cần chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông mang tính kết nối; phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Hrê để phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số. Song song đó, phải có giải pháp căn cơ để đẩy nhanh tiến trình giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2030 An Vinh thoát khỏi danh sách xã nghèo.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Vinh khóa I ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Hải

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt trong Thường trực Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã An Vinh nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Đinh Thị Diệu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.