An Vinh phấn đấu đến năm 2030 không còn hộ nghèo

(GLO)- Đảng bộ xã An Vinh (tỉnh Gia Lai) đề ra chỉ tiêu: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 là 9%/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 5,8%/năm, đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo.

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ xã An Vinh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 22-8, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đinh Thị Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Vinh về những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, giải pháp thực hiện mục tiêu không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Đoàn kết vượt khó, tạo nền tảng phát triển

Đồng chí Đinh Thị Diệu. Ảnh: D.Đ

* Thưa đồng chí, nhiệm kỳ 2020 - 2025, An Vinh đã đạt được những kết quả nổi bật gì?

- Xã An Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã An Vinh, An Trung, An Dũng thuộc huyện An Lão (cũ); có diện tích 196,19 km2, dân số trên 6.500 người với 97% là người dân tộc H’rê.

Nhiệm kỳ vừa qua, chúng tôi gặp nhiều khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, thiên tai…, song với sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, sự đồng lòng của nhân dân, xã cơ bản hoàn thành nhiều chỉ tiêu chủ yếu.

Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 đạt trên 215,3 tỷ đồng, tăng 7,8% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, nông - lâm - thủy sản đạt hơn 98,7 tỷ đồng, tăng 5,4%; tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt gần 25 tỷ đồng, tăng 10,3%; thương mại, dịch vụ đạt gần 32,8 tỷ đồng, tăng 7,8%.

Tỷ lệ che phủ rừng đạt 84,78%; 100% thôn có nhà sinh hoạt văn hóa; 66,67% trường học đạt chuẩn quốc gia; 100% hộ dân dùng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%. Xã đã giảm hộ nghèo đa chiều còn 16,86%; đã xóa hoàn toàn nhà tạm, nhà dột nát.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng được chú trọng, nhiều công trình, dự án triển khai đúng kế hoạch và đưa vào sử dụng hiệu quả.

Người dân thôn Tmang Gheng (xã An Vinh) vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội An Lão để phát triển chăn nuôi. Ảnh: D.Đ

Công tác củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được quan tâm; chất lượng cấp ủy, bí thư chi bộ ngày càng nâng cao.

Các tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện ở cơ sở. Nhiệm kỳ qua, đã kết nạp 128 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 737 đồng chí, đạt 11,26% so với tổng dân số; tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ tăng so với đầu nhiệm kỳ.

* Vậy, yếu tố nào đã giúp xã An Vinh vượt qua giai đoạn khó khăn, thưa đồng chí?

- Đó là sự gắn bó giữa chính quyền với nhân dân, là niềm tin vào sự lãnh đạo, đường lối đổi mới của Đảng. Từ đó, chúng tôi đã phát huy tối đa các nguồn lực hỗ trợ từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới để phát triển hiệu quả, đồng bộ địa phương.

Công tác dân vận cũng được triển khai sâu rộng. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Dân vận khéo” lan tỏa đến từng thôn, từng hộ dân. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia vào mọi công việc chung.

* Tuy nhiên, xã cũng còn không ít khó khăn, hạn chế?

- Đúng vậy. Kinh tế của xã tăng trưởng nhưng thực sự vẫn chưa tương xứng tiềm năng; HTX kiểu mới hoạt động còn khá lúng túng; dịch vụ, du lịch chưa phát triển rõ nét.

Hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, chia cắt; cải cách hành chính chưa mạnh; đời sống một số hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn... Về phía người dân, một bộ phận vẫn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đây là những vấn đề trọng tâm mà Đảng bộ xã quyết tâm phải khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ tới.

Khơi dậy tiềm năng, đột phá vì mục tiêu thoát nghèo

* Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đặt mục tiêu đến cuối năm 2030 thoát nghèo. Vậy định hướng cụ thể như thế nào, thưa đồng chí?

- Mục tiêu tổng quát của xã là nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác tốt tiềm năng đất đai, rừng, mặt nước; ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, xã xác định tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026 - 2030 đạt 9%/năm; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 5,8%; công nghiệp, xây dựng 12,1%; thương mại, dịch vụ 9,4%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 5,8%/năm, đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo. Hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới; 100% hộ có nhà ở, đất sản xuất ổn định; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 84,78% trở lên…

* Đâu là các khâu đột phá để đạt được những mục tiêu trên?

- Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ cùng các tầng lớp nhân dân của xã quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo ra những bước đột phá mới trong phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân ở thôn 3 (xã An Vinh) được Nhà nước hỗ trợ dê giống theo dự án 1 - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: D.Đ

Thứ nhất, chúng tôi tập trung hướng dẫn người dân phát triển các mô hình gia trại, trang trại nông nghiệp chuyên canh theo hướng tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. Khuyến khích bà con đưa sản phẩm đặc trưng của An Vinh lên sàn thương mại điện tử, mở rộng kênh tiêu thụ và nâng cao giá trị hàng hóa.

Thứ hai, khai thác tối đa tiềm năng hồ Đồng Mít để phát triển nuôi thủy sản kết hợp du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với quảng bá và gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào H’rê. Đây sẽ là hướng phát triển kinh tế mới, tạo thêm việc làm và tăng thêm thu nhập cho người dân.

Đảng bộ xã mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững tinh thần tự lực, tự cường; mạnh dạn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, dám nghĩ, dám làm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, thế hệ trẻ hãy là lực lượng tiên phong đổi mới, mạnh dạn khởi nghiệp, đưa sản phẩm quê hương ra thị trường lớn. Từng người dân nhận thức rõ vai trò của mình, sẽ từng bước khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên. Khi ấy, tôi tin chắc An Vinh sẽ vững vàng bứt phá, phát triển và thực hiện hiệu quả mục tiêu thoát nghèo cuối năm 2030”. - Đồng chí Đinh Thị Diệu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Vinh.

Thứ ba, tập trung đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Xã chú trọng bồi dưỡng kỹ năng sản xuất nông nghiệp sạch, giá trị cao; đồng thời hình thành lực lượng lao động phục vụ ngành dịch vụ và du lịch, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

* Vậy, những giải pháp trọng tâm nào sẽ được xã triển khai, thưa đồng chí?

- Trước hết, chúng tôi sẽ xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển đảng viên mới đạt 3 - 4%/năm; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường trách nhiệm nêu gương.

Trong phát triển kinh tế, xã ưu tiên khai thác lợi thế rừng và đất lâm nghiệp, phát triển kinh tế rừng bền vững; thu hút đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông - lâm sản; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP; vận động hộ dân tăng cường vay vốn từ các chương trình của Ngân hàng CSXH An Lão để phát triển kinh tế...

Đặc biệt, xã sử dụng hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ của Nhà nước tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng số; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; giữ gìn bản sắc văn hóa H’rê...

* Xin cảm ơn đồng chí!