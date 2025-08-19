Danh mục
CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ AN NHƠN TÂY LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025 - 2030

An Nhơn Tây nỗ lực trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu

NGUYỄN HÂN (Thực hiện)
(GLO)- Ngày 19-8, Đảng bộ xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với đồng chí Võ Mộng Hùng, Bí thư Đảng ủy xã An Nhơn Tây, về những kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua và định hướng, giải pháp trọng tâm trong 5 năm tới để đưa xã nhà bứt phá vươn lên.

* Nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, đâu là những dấu ấn nổi bật của xã An Nhơn Tây, thưa đồng chí?

bg7-1.jpg
Đồng chí Võ Mộng Hùng. Ảnh: N.H

- Xã An Nhơn Tây được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị hành chính xã cũ gồm: Nhơn Tân và Nhơn Lộc, với diện tích tự nhiên 75,5 km2, quy mô dân số 20.178 người. Đảng bộ có 27 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với 673 đảng viên.

Đảng bộ, chính quyền, dân và quân trong xã đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tiếp tục phát triển ổn định, giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 13,5%/năm (Nghị quyết 12,1%). Tỷ trọng ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng trong cơ cấu kinh tế đạt 69,46%, tăng 8,04% so với đầu nhiệm kỳ. Xã đã kêu gọi đầu tư xây dựng 3 cụm công nghiệp, góp phần mở rộng quy mô sản xuất, thu hút lao động, thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững.

Một số ngành nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chủ lực tiếp tục được duy trì và phát triển, như: Sản xuất gạch Holfman, may gia công, đan nhựa giả mây, mộc dân dụng, gò hàn, cưa xẻ gỗ, xây dựng... góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Hai làng nghề rượu Bàu Đá và bánh tráng Trường Cửu được duy trì và từng bước phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Xã đã quan tâm quy hoạch hạ tầng làng nghề, hỗ trợ máy móc thiết bị, bao bì, nhãn hiệu và mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đến nay, trên địa bàn xã có 32 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao và 4 sao.

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển theo hướng đa dạng hóa các loại hình, đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán và tiêu dùng của nhân dân. Hệ thống chợ, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ được mở rộng; các loại hình dịch vụ như vận tải, buôn bán hàng hóa, ăn uống, sửa chữa cơ khí và dịch vụ dân sinh tiếp tục phát triển. Đặc biệt, việc tích cực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

Xã đã đầu tư hơn 580 tỷ đồng cho các công trình xây dựng cơ bản. Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 638, các tuyến đường bê tông xi măng, lắp đặt pa-nô tuyên truyền, đèn led trang trí, bảng tên cổng chào, khu dân cư trung tâm kết hợp đầu tư mở rộng chợ của xã… Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, đời sống người dân được nâng cao…

* Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đồng chí thì đâu là những tồn tại, hạn chế cần khắc phục?

- Đó là, tăng trưởng kinh tế chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của xã; thu ngân sách còn khó khăn; bảo vệ môi trường, xử lý rác thải còn hạn chế; hoạt động của một số mô hình tự quản về ANTT chưa thường xuyên; công tác xây dựng hệ thống chính trị còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng bình quân ngành thương mại - dịch vụ chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết; tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chưa đạt. Liên kết chuỗi giá trị sản xuất - chế biến - tiêu thụ trong sản xuất nông nghiệp còn chưa tốt; sản phẩm nông nghiệp chủ yếu tiêu thụ nội địa. Việc ứng dụng KHKT, đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi chưa sâu rộng; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, hiệu quả chưa cao. Hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông nội đồng, thoát nước tại một số thôn chưa đáp ứng yêu cầu…

bg7-2.jpg
Một tuyến giao thông chính trên địa bàn xã An Nhơn Tây. Ảnh: N.H

* Trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, đâu là những mục tiêu trọng tâm mà Đảng bộ xã An Nhơn Tây hướng tới?

- Từ nền tảng vững chắc đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Nhơn Tây tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của căn cứ cách mạng An Trường trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cùng đoàn kết, kế thừa những thành quả đạt được, tập trung phát huy lợi thế, tiềm năng, nắm bắt thời cơ mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng An Nhơn Tây phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Với chủ đề của Đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ xã An Nhơn Tây tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá, tạo động lực phát triển. Đó là, nâng tầm đội ngũ cán bộ, công chức xã An Nhơn Tây đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhằm từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số, công dân số, xã hội số. Tạo đột phá trong đầu tư và phát triển hạ tầng kỹ thuật nông thôn, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2030.

them4.jpg
Trang trại trồng cây ăn quả ở xã An Nhơn Tây. Ảnh: N.H

* Vậy, xã sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào trong phát triển KT-XH, thưa đồng chí?

- An Nhơn Tây tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xem đây là trụ cột của nền kinh tế. Hình thành, mở rộng các cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy hoạch và thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, dựa trên lợi thế hành lang kinh tế Đông - Tây của tỉnh, giáp Khu công nghiệp Nhơn Hòa, Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định và lợi thế về giao thông trên trục QL 19, ĐT 638, đường nối từ QL 19 đến Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định kết nối với Cảng Quy Nhơn.

Tập trung phát triển hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng phục vụ phát triển ngành thương mại - dịch vụ phía Bắc QL 19; nâng cao tỷ trọng ngành thương mại -

dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của xã. Đồng thời, chú trọng đầu tư phát triển các thiết chế văn hóa, hạ tầng y tế, giáo dục... phục vụ tốt hơn yêu cầu đời sống của nhân dân trong xã.

Phát huy lợi thế hệ sinh thái rừng, đẩy mạnh liên kết phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tại Hồ Núi Một và các làng nghề truyền thống, điểm di tích lịch sử, di tích cách mạng như: Thành Cha, Khu căn cứ Cách mạng An Trường, Đền thờ Anh hùng dân tộc Võ Duy Dương…

Phát triển kinh tế rừng bền vững với diện tích rừng trồng sản xuất với diện tích hơn 1.544 ha đã giao cho hộ gia đình, cá nhân; tiếp tục nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của xã; tăng cường công tác quảng bá các sản phẩm nông nghiệp, đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng để đáp ứng yêu cầu của thị trường…

* Xin cảm ơn đồng chí!

Các chỉ tiêu phát triển của xã An Nhơn Tây trong giai đoạn 2026 - 2030

- Tốc độ tăng giá trị sản phẩm 14,9%; trong đó, nông - lâm - thủy sản tăng 3,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,4%, thương mại - dịch vụ tăng 8,9%.

- Kim ngạch xuất khẩu hơn 62 triệu USD.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt hơn 145 tỷ đồng.

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 4.099 tỷ đồng.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong 5 năm đạt từ 750 - 1.000 tỷ đồng.

- Thu nhập bình quân/người/năm đến cuối nhiệm kỳ gấp 1,5 lần so với năm 2025.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 97%.

- Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 0%.

- Tỷ lệ độ che phủ rừng 52,45%.

- Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó, 93% sử dụng nước sạch tập trung.

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đúng quy định 92%.

- Thu hút 10 dự án mới.

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 100%.

- Tỷ lệ tuyến đường nông thôn (gồm tuyến đường chính và tuyến đường liên thôn, xóm) được đầu tư chỉnh trang theo tiêu chí đô thị từ 75% trở lên.

