Xã An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

(GLO)- Sáng 20-8, Đảng bộ xã An Lão (tỉnh Gia Lai) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 230 đại biểu đại diện cho 927 đảng viên thuộc 35 tổ chức cơ sở Đảng. Đại hội thống nhất mục tiêu đưa xã về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

﻿Ảnh: Duy Đăng

Xã An Lão được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Lão (cũ) và các xã An Tân, An Hưng. Toàn xã hiện có diện tích tự nhiên hơn 103,8 km², dân số 10.703 người với 3.247 hộ, phân bố tại 17 thôn; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 791 hộ/3.077 khẩu, chiếm 28,74% dân số toàn xã.

Theo báo cáo tại Đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ các địa phương trước sáp nhập vẫn duy trì ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng cao. Việc phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng, chú trọng nguồn tại chỗ; nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm đạt 12,5%/năm; phấn đấu vào năm 2027, xã hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới. Cùng với đó là giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 4,12%/năm, thu ngân sách bình quân hằng năm 20,87 tỷ đồng, 100% dân cư nông thôn sử dụng nước sạch.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đề nghị trong nhiệm kỳ 2025-2030 Đảng bộ xã An Lão cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền, đổi mới tư duy quản lý theo hướng chính quyền kiến tạo; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh tại Đại hội. Ảnh: Duy Đăng

Trong đó, xã cần tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với không gian phát triển mới; cần xác định rõ cơ cấu kinh tế trong hệ thống chỉ tiêu phải đảm bảo phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, định hướng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh; phát triển nông-lâm nghiệp theo hướng bền vững, hiện đại; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị…

"Trong đó, triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, phát huy tối đa nội lực, kết hợp với huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản; có giải pháp hỗ trợ sinh kế, đạo tạo nghề, tạo việc làm cho người dân, nâng cao thu nhập. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền phải lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, phải tập trung thực hiện thực chất và đạt hiệu quả cao”-đồng chí Trương Văn Đạt nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lão ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Duy Đăng

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định các chức danh chủ chốt của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí (khuyết 8 đồng chí), đồng chí Phan Hoài Vũ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Lão.