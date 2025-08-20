An Lão quyết tâm về đích nông thôn mới vào năm 2027

(GLO)- Ngày 20-8, Ðảng bộ xã An Lão tổ chức Ðại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Với mục tiêu rõ ràng và giải pháp đồng bộ, xã An Lão đặt quyết tâm cao hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2027.

Đảng bộ xã An Lão được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ thị trấn An Lão (cũ) và Đảng bộ các xã An Tân, An Hưng thuộc huyện An Lão (cũ).

Xã An Lão rộng hơn 103,8 km2, dân số hơn 10.700 người; trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số có 791 hộ/3.077 nhân khẩu, chiếm 28,74% dân số toàn xã.

Một góc trung tâm xã An Lão. Ảnh: Dũng Nhân

Hoàn thành hầu hết chỉ tiêu nghị quyết

Ông Phan Hoài Vũ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Lão - cho biết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xã chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương.

Hằng năm, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; công tác phát triển đảng viên mới bảo đảm về số lượng và chất lượng, chú trọng nguồn tại chỗ.

Về phát triển kinh tế, xã An Lão duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Năm 2025, tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 395,3 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân cả nhiệm kỳ đạt 8,4%/năm.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông - lâm - thủy sản chiếm hơn 29,7%; công nghiệp - xây dựng gần 29,5%; thương mại - dịch vụ hơn 28%. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 55,5 triệu đồng/năm, tăng đáng kể so với đầu nhiệm kỳ.

Nhờ vay vốn tín dụng chính sách, người dân xã An Lão đã chuyển đổi cây trồng, phát triển

﻿ kinh tế hiệu quả. Ảnh: D.Đ

Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình hiệu quả được nhân rộng như: trồng rừng gỗ lớn, nuôi bò lai, chăn nuôi gia cầm tập trung, trồng cây ăn quả và dược liệu.

Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản ước đạt 117,5 tỷ đồng; đàn gia cầm đạt gần 45.000 con (102% nghị quyết); tỷ lệ che phủ rừng đạt 71,39%, vượt gần 9% so với chỉ tiêu.

Công nghiệp - xây dựng và tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Hiện Cụm công nghiệp Gò Bùi có 8 doanh nghiệp hoạt động ổn định, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. Toàn xã có 127 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, tăng 42 cơ sở so với năm 2020; giá trị sản xuất đạt gần 116,5 tỷ đồng, tăng 10,75% so với năm 2024.

Đặc biệt, các chương trình mục tiêu quốc gia mang lại hiệu quả thiết thực, nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 18,42% (năm 2020) còn 7,33% (năm 2025). 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia và nước hợp vệ sinh; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%.

Hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn được bê tông hóa; trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì hiệu quả, hơn 99% hộ đạt gia đình văn hóa và 100% thôn đạt chuẩn văn hóa. An sinh xã hội được quan tâm, các chế độ chính sách thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, góp phần tạo sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân.

Định hướng bứt phá giai đoạn 2025 - 2030

Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng để Đảng bộ xã An Lão xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa xã An Lão phát triển bền vững, toàn diện, về đích nông thôn mới vào năm 2027.

Đảng bộ xã đề ra 3 khâu đột phá chiến lược. Đó là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Thực hiện đột phá trong việc huy động mọi nguồn lực đầu tư, hoàn thiện hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và công trình phúc lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Việc chỉnh trang nông thôn theo tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” sẽ được triển khai gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo cảnh quan và thu hút đầu tư.

Một tuyến đường tự quản tại xã An Lão. Ảnh: D.Đ

Cùng với đó là đột phá về xây dựng đội ngũ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, kỹ năng; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, gắn luân chuyển với bố trí hợp lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành để phục vụ nhân dân nhanh chóng, hiệu quả.

Đột phá về chuyển đổi số, trong đó mục tiêu là xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; khuyến khích các mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ, thúc đẩy thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm OCOP ra thị trường rộng lớn hơn.

Bên cạnh 3 khâu đột phá, Đảng bộ xã An Lão xác định rõ những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cho giai đoạn mới, để biến mục tiêu thành hành động cụ thể.

Trước hết, nông nghiệp vẫn là nền tảng nhưng không dừng ở sản xuất nhỏ lẻ. Xã khuyến khích nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao vào canh tác; mở rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, tập trung vào cây lúa, bò lai, gia cầm để vừa đảm bảo an ninh lương thực, vừa nâng cao thu nhập.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, xã ưu tiên thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Gò Bùi, đồng thời hỗ trợ nâng cấp các cơ sở sản xuất hiện có. Mục tiêu không chỉ tăng số lượng cơ sở mà quan trọng là nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng thị trường và tạo thêm nhiều việc làm ổn định.

Về giáo dục, y tế và an sinh xã hội, xã sẽ nâng cao chất lượng dạy và học, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp; chú trọng chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng bệnh cho nhân dân. Các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Trong lĩnh vực môi trường và văn hóa, xã đặt quyết tâm nâng tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải lên 72%; đồng thời bảo vệ và phát triển diện tích rừng hiện có. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với bảo tồn bản sắc truyền thống tiếp tục được phát huy, tạo sự gắn kết cộng đồng.

Xã An Lão kiên định phương châm “phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh”, tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển.

Ông Phan Hoài Vũ nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Lão tiếp tục phát huy tối đa các lợi thế, tiềm năng của địa phương và truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù và sáng tạo, nỗ lực vượt khó, chung sức đồng lòng, biến quyết tâm thành hành động cụ thể, đưa An Lão phát triển nhanh, bền vững và về đích xã nông thôn mới vào năm 2027.