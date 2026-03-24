Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh

(GLO)- Sáng 24-3, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Pưh về tình hình triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I-2026 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Xã Chư Pưh được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Ia Phang, xã Chư Don và thị trấn Nhơn Hòa (huyện Chư Pưh cũ). Xã có diện tích tự nhiên 184,44 km2 với 26 thôn, làng, trong đó có 18 làng đồng bào dân tộc thiểu số.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong quý I - 2026, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn xã đạt được một số kết quả khả quan. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi cơ bản ổn định. Đến nay, toàn xã đã gieo trồng được hơn 11.000 ha, đạt 149% kế hoạch. Thu ngân sách gần 10 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch.

Xã đã chủ động quy hoạch khu chế biến nông sản tập trung gắn với cung ứng logistics nhằm tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu tại chỗ và các khu vực tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Về lĩnh vực năng lượng tái tạo, xã có 2 dự án điện gió với tổng công suất 100 MW, 19 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Toàn xã có 851 cơ sở sản xuất kinh doanh.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tăng cường. Trong quý I-2026, xã đã tiếp nhận 61 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 49 hồ sơ cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Các hồ sơ đã được tiếp nhận và giải quyết đúng quy trình.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Pưh Nguyễn Huy Châu báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời. Tổng số hộ nghèo cuối năm 2025 là 243 hộ/1.248 khẩu, trong đó, hộ nghèo là người đồng bào DTTS là 219 hộ/1.160 nhân khẩu.

Xã đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, phấn đấu cuối năm 2026, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 1,28%, tương ứng giảm 90 hộ nghèo.

Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ xã hiện có 48 tổ chức đảng trực thuộc với 703 đảng viên. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy trình; hồ sơ đảng viên được quản lý chặt chẽ; công tác phát triển đảng viên được chú trọng; công tác tuyên giáo, dân vận bám sát định hướng của cấp trên, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc.

Trong quý I đã phân công 23 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã phụ trách 23 hộ nghèo; phân giao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026 theo từng quý cho các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện, đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, chủ động khắc phục khó khăn của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị xã trong thời gian qua.

Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, rất nhiều nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra mà Đảng ủy xã cần tập trung lãnh đạo thực hiện.

Trong quý II - 2026, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Đảng ủy xã quyết tâm, chỉ đạo thực hiện kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu; thực hiện quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia; tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã phải nắm chắc địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, không để các phần tử cơ hội, phản động lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt.

Xã sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sát với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, rõ nguồn lực để triển khai thực hiện ngay trong tháng 4-2026.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã, đoàn công tác ghi nhận, đề nghị địa phương chủ động có giải pháp thực hiện những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền sẽ chỉ đạo Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, gửi đến các cơ quan chức năng có liên quan nghiên cứu, giải quyết, trả lời theo thẩm quyền, đúng quy định.