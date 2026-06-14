Những đảng viên tuổi 18

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(GLO)- Tháng 5-2026, một số chi bộ trường THPT ở các địa phương trong tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với học sinh mà còn là dấu mốc đánh dấu sự trưởng thành về nhận thức, lý tưởng và trách nhiệm của các em.

Ngày 21-5, Chi bộ Trường THPT Ya Ly (xã Ia Ly) đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 6 quần chúng ưu tú; trong đó có 5 học sinh.

Theo thầy Lê Văn Tàu - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly, từ năm 2020 đến nay, Chi bộ đã kết nạp vào Đảng cho 13 đoàn viên ưu tú. Sau khi trở thành đảng viên, các em tiếp tục giữ vai trò tiên phong, gương mẫu, không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân.

Tiêu biểu trong số các đảng viên mới của Trường THPT Ya Ly là Hoàng Thủy Nhật Linh - Bí thư Chi đoàn lớp 12A1. Em luôn gương mẫu trong học tập, tích cực tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, hoạt động Ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch Hoa phượng đỏ…

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THPT Ya Ly tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các đoàn viên ưu tú. Ảnh: ĐVCC

Linh luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bè trong học tập và các hoạt động chung. Những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp xã năm 2026 và danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường năm học 2025-2026.

Linh chia sẻ: “Việc được kết nạp Đảng khi còn học THPT là động lực để em tiếp tục hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm hơn”.

Một số học sinh ưu tú khác cũng đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng từ những nỗ lực không ngừng trong học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Trong đó, có em Nguyễn Khoa Kim Ánh - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung) suốt 3 năm học THPT luôn duy trì thành tích học tập xuất sắc. Năm học 2024-2025, em đạt giải nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn.

Ánh còn thể hiện tinh thần trách nhiệm trước những vấn đề cần quan tâm trong nhà trường và xã hội. Từ thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên, Ánh cùng nhóm nghiên cứu xây dựng đề tài “Hệ thống giám sát, cảnh báo an toàn phòng chống đuối nước”, đã đạt giải tư Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2024-2025.

Không dừng lại ở đó, Ánh đạt giải ba Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học, phòng ngừa bạo lực học đường” cấp tỉnh năm học 2025-2026 nhờ đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục kỹ năng sống và phát huy vai trò chủ động của học sinh trong xây dựng môi trường học tập an toàn, lành mạnh.

Em cũng đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường 2 năm liên tiếp: 2024-2025 và 2025-2026. Ngày 21-5, Ánh đón nhận dấu mốc đặc biệt khi vinh dự được kết nạp vào Đảng. “Em sẽ tiếp tục trau dồi bản lĩnh, tri thức, phát huy tinh thần tiên phong của một đảng viên trẻ” - Ánh chia sẻ.

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Em Nguyễn Khoa Kim Ánh (thứ 2 từ phải sang) cùng các học sinh ưu tú vừa được Chi bộ Trường THPT Phạm Văn Đồng (xã Ia Hrung) kết nạp vào Đảng. Ảnh: ĐVCC

Tại Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Chư Sê), em Ngô Quý Đức Hiếu (học sinh lớp 12A8) cũng vinh dự được kết nạp vào Đảng vào ngày 4-5.

Suốt 12 năm học, Hiếu luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh xuất sắc; đồng thời liên tiếp đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử các năm học 2023-2024 (giải ba), 2024-2025 (giải ba) và 2025-2026 (giải khuyến khích).

Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể như: Chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch Hoa phượng đỏ và là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Giáo dục giới tính và tuyên truyền pháp luật.

Cùng với các thành viên trong câu lạc bộ, Hiếu tham gia tổ chức nhiều diễn đàn ý nghĩa như “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, “Xây dựng trường học thân thiện - Học sinh thanh lịch - Nói không với thuốc lá điện tử”.

Cùng với niềm phấn khởi khi được kết nạp vào Đảng, Hiếu bày tỏ: “Trở thành đảng viên là sự khởi đầu cho một chặng đường mới với nhiều trách nhiệm hơn. Em sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng với niềm tin của thầy cô, bạn bè và tổ chức Đảng”.

Cùng với các trường học trên, Chi bộ Trường THPT Số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng) cũng vừa kết nạp 4 học sinh ưu tú vào Đảng; Chi bộ Trường Tiểu học và THPT Kon Hà Nừng (xã Sơn Lang) kết nạp 1 học sinh ưu tú vào Đảng…

Từ những lễ kết nạp Đảng trang trọng ở trường học, những “hạt giống đỏ” sẽ tiếp tục thể hiện khát vọng cống hiến, đóng góp sức trẻ vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

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