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Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kết nghĩa với làng Tnung

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(GLO)- Ngày 12-6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar và UBND xã Ia Hrú tổ chức kết nghĩa với làng Tnung, xã Ia Hrú.

Làng Tnung hiện có 312 hộ với 1.237 nhân khẩu, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 70%. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên còn nhiều khó khăn. Làng hiện còn 13 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Chính vì vậy, công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân tiếp tục là những nhiệm vụ đặt ra cấp thiết.

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Quang cảnh lễ ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Minh Trung

Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar và hệ thống chính trị làng Tnung đã ký kết giao ước kết nghĩa.

Theo nội dung giao ước kết nghĩa, các bên thống nhất duy trì mối quan hệ phối hợp thường xuyên, gắn bó lâu dài trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Cùng với đó, các bên sẽ tăng cường nắm tình hình cơ sở, kịp thời phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; vận động nhân dân không nghe, không tin, không làm theo sự kích động của các thế lực thù địch.

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Phòng Cảnh sát giao thông, Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar và hệ thống chính trị làng Tnung ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Minh Trung

Các đơn vị kết nghĩa cũng tập trung hỗ trợ làng Tnung phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, hoạt động an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, hộ khó khăn và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Người dân làng Tnung phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong giữ gìn bình yên buôn làng.

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Các đơn vị kết nghĩa trao quà cho làng Tnung. Ảnh: Minh Trung

Ba bên thống nhất định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện giao ước; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân, người có uy tín tiêu biểu; bảo đảm việc kết nghĩa được triển khai thiết thực, hiệu quả, lâu dài.

Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông và Công ty TNHH một thành viên Thương mại Bidiphar đã trao quà cho làng Tnung và 14 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

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Các đơn vị tặng quà cho 14 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo tại làng Tnung. Ảnh: Minh Trung
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