Ia Púch công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự

(GLO)- Chiều 1-7, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác nhân sự tại các thôn, làng trên địa bàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Púch năm 2026; đồng thời, công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn sau sắp xếp, quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ làng cũ và thành lập các chi bộ làng mới.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Ia Púch trao quyết định cho các bí thư, trưởng thôn mới sau sắp xếp. Ảnh: Văn Lâm

Theo Nghị quyết, xã Ia Púch thực hiện sắp xếp, tổ chức lại và ghép cụm dân cư đối với 4 thôn, làng. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn xã còn 3 thôn, làng, gồm: 1 làng được thành lập mới sau sắp xếp và 2 làng giữ nguyên.