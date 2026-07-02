Ia Púch công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Púch năm 2026; đồng thời, công bố các quyết định chỉ định trưởng thôn sau sắp xếp, quyết định kết thúc hoạt động của các chi bộ làng cũ và thành lập các chi bộ làng mới.
Theo Nghị quyết, xã Ia Púch thực hiện sắp xếp, tổ chức lại và ghép cụm dân cư đối với 4 thôn, làng. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, toàn xã còn 3 thôn, làng, gồm: 1 làng được thành lập mới sau sắp xếp và 2 làng giữ nguyên.