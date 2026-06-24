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HĐND phường Quy Nhơn và An Nhơn thông qua nghị quyết về sắp xếp, tổ chức lại tổ dân phố

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PHÚ HÒA NGUYỄN QUÝ
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(GLO)- Sáng 24-6, HĐND phường Quy Nhơn và phường An Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường Quy Nhơn đã thảo luận và thông qua 6 nghị quyết quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết về sắp xếp, sáp nhập các khu phố thành tổ dân phố; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031 cùng một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND phường.

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HĐND phường Quy Nhơn thông qua nghị quyết thành lập 22 tổ dân phố mới. Ảnh: Minh Hoàng

Theo Nghị quyết được thông qua, phường Quy Nhơn sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập 63 khu phố hiện có để thành lập 22 tổ dân phố mới. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở rà soát quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện quản lý địa bàn và kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình theo quy định.

Cụ thể, tổ dân phố 1 được giữ nguyên hiện trạng khu phố 9 (Hải Minh) với 565 hộ dân. Nhiều tổ dân phố mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 3-4 khu phố hiện hữu, có quy mô từ hơn 1.400 hộ đến trên 2.200 hộ dân. Việc đặt tên các đơn vị hành chính dưới phường được thực hiện thống nhất theo thứ tự từ tổ dân phố 1 đến tổ dân phố 22.

Tương tự, tại kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND phường An Nhơn, các đại biểu cũng đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND phường An Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Các đại biểu tham dự kỳ họp thứ 2 (chuyên đề) HĐND phường An Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Theo Nghị quyết, phường sắp xếp từ 25 tổ dân phố xuống còn 12 tổ dân phố (tương ứng giảm 52% số lượng).

Cụ thể, 12 tổ dân phố gồm: Bằng Châu (diện tích 198,9 ha, 1.281 hộ); Bả Canh (diện tích 190,6 ha, 1.099 hộ); Đập Đá (diện tích 45,7 ha, 1.440 hộ); Phương Danh (diện tích 70 ha, 1.273 hộ); Nhạn Tháp (diện tích 287,9 ha, 1.003 hộ); Thạnh Danh (diện tích 318,3 ha, 792 hộ); Vân Sơn (diện tích 302,5 ha, 1.049 hộ); Tân Thuận Hòa (diện tích 319 ha, 1.025 hộ); Thiết Thuận (diện tích 362,6 ha, 679 hộ); Hòa Tân (diện tích 365,9 ha, 881 hộ); An Bình (diện tích 307,4 ha, 588 hộ); Tân Nghĩa (diện tích 693,2 ha, 1.129 hộ).

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