Phát huy hiệu quả bộ máy sau sắp xếp thôn, làng

(GLO)- Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng, nhiều địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định đội ngũ cán bộ, đưa bộ máy vào hoạt động hiệu quả.

Trên nền tảng đó, các nhiệm vụ dân vận, bố trí dân cư vùng thiên tai, phát triển kinh tế và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc được triển khai đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy từ cơ sở

Xã Ia Hiao tuyên truyền và tổ chức cho các hộ dân tham quan thực tế khu tái định cư tại thôn Điểm 9. Ảnh: ĐVCC

Sắp xếp giảm từ 21 thôn, buôn còn 11 thôn, buôn, xã Ia Hiao tập trung kiện toàn tổ chức, đồng thời xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Một trong những nhiệm vụ được địa phương ưu tiên là tuyên truyền, vận động người dân tham gia Dự án bố trí, sắp xếp định canh, định cư tập trung vùng thiên tai.

Buôn Chư Plah Jrai (xã Ia Hiao) được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Chư Knông và buôn Chư Plah Jrai, hiện có 405 hộ, 100% là người Jrai.

Theo bà Ksor Hoa - Trưởng thôn Chư Plah Jrai, cùng với vận động người dân phát triển sản xuất, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, cán bộ của buôn kiên trì tuyên truyền các hộ đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt di dời đến nơi ở an toàn. Đến nay, 40 hộ đã bốc thăm nhận đất; 8 hộ còn lại tiếp tục được vận động tham gia dự án.

Bà Ksor Hoa (thứ 2 từ phải sang) - Trưởng thôn Chư Plah Jrai tuyên truyền, vận động người dân di dời đến khu tái định cư. Ảnh: P.D

Tính chung trên địa bàn xã Ia Hiao, đến nay, 67/100 hộ thuộc diện vận động đã đồng thuận nhận đất tái định cư. Sáng 16-7, xã tổ chức lễ ra quân “Kiến tạo mái ấm mới, không gian xanh”, huy động cán bộ, chiến sĩ Đại đội Bộ binh 1 (Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất) hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản và xây dựng nơi ở mới.

Hiệu quả sau sắp xếp cũng được ghi nhận tại xã Ia Dreh - địa phương có gần 99% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau sắp xếp, xã kết thúc hoạt động của 6 chi bộ cũ, thành lập 3 chi bộ mới và điều chỉnh nhiệm kỳ đối với 7 chi bộ không thuộc diện sáp nhập; đồng thời, kiện toàn cấp ủy, chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ theo hướng bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

Theo bà Võ Thúy Vân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Dreh, việc nhanh chóng ổn định tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp đã giúp bộ máy mới vận hành hiệu quả.

Trên nền tảng đó, địa phương tập trung triển khai Dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai tại buôn Blăk. Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, hạ tầng khu tái định cư đang được triển khai. Thời gian tới, xã sẽ tổ chức cho 20 hộ dân bốc thăm nhận đất, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động 60 hộ còn lại tham gia dự án.

Nâng cao hiệu lực lãnh đạo, điều hành

Việc kiện toàn tổ chức sau sắp xếp không chỉ giúp bộ máy ở cơ sở nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định mà còn nâng cao hiệu lực lãnh đạo, điều hành, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Tại xã Phú Túc, sau khi giảm từ 30 thôn, buôn còn 14 thôn, buôn, địa phương đã hoàn thiện quy chế làm việc, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho đội ngũ cán bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã thống nhất thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn; phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác Mặt trận.

Các chi ủy viên được phân công đảm nhiệm chức danh thôn phó hoặc phụ trách các chi đoàn, chi hội nhằm tăng cường sự phối hợp trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Người dân ở buôn Prong (xã Phú Túc) tích cực lao động sản xuất. Ảnh: P.D

Theo ông Trịnh Thanh Khiết - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Túc, sau sắp xếp, tổ chức bộ máy ở các thôn, buôn bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và đi vào ổn định ngay từ đầu tháng 7-2026. Công tác tiếp dân, giải quyết công việc được duy trì thông suốt; các vấn đề phát sinh ở cơ sở được xử lý kịp thời.

Đảng ủy xã cũng chú trọng phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, mời tham gia ban công tác Mặt trận ở thôn, buôn, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng.

Trong khi đó, tại xã Gào, việc kiện toàn ban nhân dân 14 thôn, làng, ban công tác Mặt trận và đội ngũ người có uy tín được thực hiện công khai, dân chủ, ưu tiên những người có năng lực, trách nhiệm và am hiểu phong tục, tập quán địa phương.

Ông Rơ Châm Túy - Bí thư Chi bộ làng Nang Long - O Sơr - cho hay: Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở; kịp thời quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị và tăng cường sự đồng thuận trong cộng đồng.

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng không chỉ tinh gọn đầu mối mà còn kiện toàn tổ chức bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu lực hoạt động của hệ thống chính trị.

Khi bộ máy vận hành thông suốt, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai sát thực tiễn hơn, tạo động lực phát triển KT-XH và nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.