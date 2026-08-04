(GLO)- Sáng 4-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Hội nghị được kết nối đến hơn 1.000 điểm cầu trong cả nước. Tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp và lãnh đạo các sở, ngành liên quan dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Nghị quyết gồm 6 điều, quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC); quy định về cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; hồ sơ, trình tự, thẩm quyền cấp mã số; hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, đại diện Bộ NN&MT đã giới thiệu những nội dung mới của Nghị quyết; cách phân biệt giữa quy trình cấp mã số vùng trồng và cấp mã số xuất khẩu; hướng dẫn phương thức truy xuất nguồn gốc, xây dựng các vùng trồng tập trung đủ quy mô phục vụ xuất khẩu; quy trình thực hiện các thủ tục đăng ký, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến, công tác hậu kiểm…

Theo đó, Nghị quyết quy định phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói. TTHC được thực hiện toàn trình trên môi trường điện tử, bảo đảm kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu sẵn có và được đơn giản tối đa để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Cụ thể, giảm còn 50% thành phần hồ sơ; thời gian thực hiện TTHC được rút ngắn còn 3 ngày làm việc đối với tổ chức, cá nhân không đăng ký xuất khẩu (giảm 11 ngày) và 10 ngày làm việc đối với tổ chức, cá nhân đăng ký xuất khẩu đến các thị trường có yêu cầu về mã số (giảm 4 ngày); bãi bỏ quy định diện tích tối thiểu...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết: Gia Lai có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp với tổng diện tích đất sản xuất gần 977.000 ha.

Những năm qua, tỉnh đã tập trung xây dựng, củng cố và phát triển các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa chủ lực gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, xuất khẩu.

Trong đó, có nhiều cây trồng hàng hóa chủ lực tạo nguồn nguyên liệu tương đối ổn định cho chế biến, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu như: cà phê, cao su, hồ tiêu, điều, sầu riêng, mì, mía...

Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng của mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói đối với hoạt động xuất khẩu nông sản, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để tổ chức lại sản xuất, hướng dẫn doanh nghiệp, HTX và người dân xây dựng các vùng sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đến nay, Gia Lai có 451 mã vùng trồng với tổng diện tích trên 13.420 ha, trong đó, có 346 mã số vùng trồng xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt với diện tích hơn 11.660 ha.

Đồng thời, tỉnh được cấp 53 mã số cơ sở đóng gói xuất khẩu với tổng công suất từ 2.670-2.885 tấn quả tươi/ngày. Kết quả trên là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực xuất khẩu nông sản của tỉnh trong thời gian tới.

Để tạo thuận lợi cho việc triển khai Nghị quyết, tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ NN&MT tổ chức các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong thực hiện các quy trình, thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số đóng gói cho Sở NN&MT các tỉnh. Trên cơ sở đó, địa phương sẽ tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyển đổi số cho cán bộ chuyên môn cấp cơ sở nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&MT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định: Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP tập trung vào 2 mục tiêu cốt lõi gồm: đơn giản hóa tối đa các TTHC và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói.

Việc triển khai Nghị quyết sẽ cắt giảm mạnh mẽ TTHC, rút ngắn thời gian cấp mã số và thực hiện toàn bộ quy trình trên môi trường mạng, giúp người dân và doanh nghiệp tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí thực hiện các TTHC; đảm bảo minh bạch thông tin, dễ truy xuất nguồn gốc nông sản; từ đó, nâng cao uy tín và sức cạnh tranh cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bộ NN&MT cam kết sẽ tích cực hỗ trợ các địa phương tổ chức thực hiện Nghị quyết; đồng thời, đề nghị các địa phương huy động lực lượng tập trung nguồn lực về kinh phí, nhân lực và trang thiết bị để hỗ trợ cấp xã trong giai đoạn đầu triển khai.

Cùng với đó, xây dựng dữ liệu tập trung, kết nối đồng bộ dữ liệu trồng trọt với cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ truy xuất nguồn gốc; huy động HTX, doanh nghiệp, người dân tham gia các chuỗi liên kết sản xuất các cây trồng chủ lực để tạo vùng nguyên liệu đủ quy mô phục vụ thị trường xuất khẩu.