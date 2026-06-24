Gia Lai được cấp 90 mã số vùng trồng và 13 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu

(GLO)- Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã được cấp thêm 90 mã số vùng trồng và 13 cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu.

Theo đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng cấp có thẩm quyền đã cấp 90 mã số vùng trồng xuất khẩu, nâng tổng số mã số vùng trồng của tỉnh lên 400 mã số với diện tích hơn 12.162 ha.

Sầu riêng xã Chư Prông được cấp mã số vùng trồng. Ảnh:N.D

Trong đó, có 55 mã số vùng trồng nội địa và 345 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 11.649 ha; tập trung chủ yếu các loại cây trồng như cà phê, sầu riêng, chuối, chanh dây, thanh long, ớt…

Ngoài mã số vùng trồng, các doanh nghiệp, hợp tác xã còn được cấp thêm 13 mã số cơ sở đóng gói nông sản, nâng số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu lên 53 cơ sở.

Đây là bước đột phá của ngành nông nghiệp tỉnh nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất nông sản theo tiêu chuẩn, chất lượng cao đáp ứng thị trường xuất khẩu sang các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand…