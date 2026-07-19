100% hộ dân ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty CP Cà phê Gia Lai

(GLO)- Ngày 19-7, Công ty CP Cà phê Gia Lai cho biết: Đến ngày 17-7, toàn bộ 295/295 hộ dân liên quan đã hoàn tất việc ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty, đạt tỷ lệ 100%, khép lại những vướng mắc trong công tác giao nhận khoán kéo dài gần 7 năm qua.

Việc ký kết hợp đồng khoán được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch. Các nội dung về diện tích nhận khoán, mức khoán, quyền và nghĩa vụ của các bên được trao đổi, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý để người dân tiếp tục đầu tư, tổ chức sản xuất ổn định, lâu dài.

Sau cuộc đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (áo sơ mi xanh, đứng giữa), những vướng mắc kéo dài nhiều năm tại Công ty CP Cà phê Gia Lai đã được tháo gỡ, các hộ dân đồng thuận ký lại hợp đồng nhận khoán. Ảnh: Phương Dung

Đáng chú ý, những trường hợp trước đây chưa đồng thuận hoặc có thái độ không hợp tác đều đã ký hợp đồng, đồng thời tham gia vận động các hộ dân khác cùng thực hiện.

Đến nay, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định, không còn tình trạng tập trung đông người, cản trở hoạt động sản xuất hoặc phát sinh vụ việc phức tạp liên quan đến việc giao nhận khoán.

Để đạt được kết quả trên, cùng với công tác tuyên truyền, vận động, Công ty đã rà soát, tính toán lại giá trị thiệt hại đối với vườn cây, cây trồng xen và vật kiến trúc; xây dựng phương án giao nhận khoán phù hợp với thực tế; công khai thời gian, nội dung ký kết và phối hợp với các cơ quan chức năng làm việc trực tiếp với từng hộ dân.

Công ty cũng tiếp thu các kiến nghị của người dân, điều chỉnh theo hướng giảm sản lượng khoán trong thời gian đầu đối với vườn cây bị thiệt hại; xem xét điều chỉnh nợ sản lượng khoán hợp lý; đánh giá thực tế vườn cây trước khi ký hợp đồng; giải quyết việc kế thừa hợp đồng và tạo điều kiện để các hộ tiếp tục chăm sóc, khai thác cây trồng xen theo thỏa thuận.

Sau khi phương án giao khoán được điều chỉnh phù hợp với thực tế, các hộ dân đã chủ động đến Công ty CP Cà phê Gia Lai ký lại hợp đồng nhận khoán. Ảnh: Trúc Phùng

Qua rà soát, các phương án giao nhận khoán cơ bản phù hợp với mặt bằng khoán của các doanh nghiệp cùng lĩnh vực trên địa bàn, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người nhận khoán.

Cùng với việc hoàn tất ký kết hợp đồng, ngày 6-7, Công ty phối hợp với UBND xã Chư Sê và Công an xã Chư Sê bàn giao 6,12 ha đất cho 7 hộ đã ký hợp đồng để tái canh, trồng mới cà phê. Qua đó, diện tích đất trước đây phát sinh tranh chấp, cản trở sản xuất đã được đưa vào quản lý, sử dụng theo hợp đồng và đúng mục đích.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, trong quá trình giải quyết vụ việc, UBND xã Chư Sê đã kiểm tra 15 trường hợp có dấu hiệu vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng; xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp với tổng số tiền 315 triệu đồng, đồng thời buộc tháo dỡ công trình, trả lại diện tích đất đã lấn chiếm cho Công ty theo quy định.

Công an tỉnh cũng mời làm việc, giáo dục, răn đe 10 trường hợp có vai trò cầm đầu, lôi kéo, kích động; đồng thời thu thập, củng cố tài liệu để xử lý theo quy định khi đủ căn cứ và trực tiếp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tổ chức sản xuất trên diện tích đã bàn giao.

Các hộ dân làm việc với lãnh đạo Công ty CP Cà phê Gia Lai trước khi ký hợp đồng nhận khoán, tiếp tục đầu tư, tổ chức sản xuất ổn định, lâu dài. Ảnh: Trúc Phùng

UBND tỉnh giao UBND xã Chư Sê tiếp tục chủ trì, phối hợp với Công ty CP Cà phê Gia Lai và các cơ quan liên quan theo dõi việc thực hiện 295 hợp đồng đã ký, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm đất.

Công ty CP Cà phê Gia Lai có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nhận khoán và tổ chức sản xuất hiệu quả.

Công an tỉnh và Công an xã Chư Sê tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.