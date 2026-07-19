Hỗ trợ nông dân đưa nông sản lên nền tảng số

(GLO)- Không chỉ hỗ trợ quảng bá sản phẩm, các hội, đoàn thể đang tích cực hỗ trợ nông dân vùng sâu từng bước tiếp cận kinh tế số. Với cách làm sáng tạo, qua các phiên livestream, nhiều sản phẩm đã tìm được đầu ra mới, đến gần hơn với người tiêu dùng.

Với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu tiêu thụ nông sản, xã Ia Hiao đã ra mắt phòng livestream cộng đồng từ đầu tháng 2-2026, đặt tại trụ sở HTX Nông - Lâm nghiệp Ia Hiao, tạo điều kiện để người dân và DN trên địa bàn xã quảng bá sản phẩm miễn phí.

Trên cơ sở đó, xã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng hội, đoàn thể tổ chức các phiên livestream hằng tháng. Mục tiêu không chỉ là bán hàng mà quan trọng hơn là thay đổi cách tiếp cận thị trường của người dân, đồng thời thu hút các nhà đầu tư giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương.

Phiên livestream do các hội, đoàn thể xã Ia Hiao tổ chức ngay tại ao nuôi ốc bươu đen của gia đình cựu chiến binh Bùi Văn Tiến. Ảnh: Vũ Chi

Trong phiên livestream ngày 10-6, HTX Nông - Lâm nghiệp Ia Hiao đã chốt đơn 2 tấn gạo. “Livestream là một trong những hình thức quảng bá hiệu quả để hạt gạo Ia Hiao có cơ hội vươn xa hơn. Hiện HTX cùng chính quyền địa phương đang làm việc với một DN Nhật Bản. Đối tác này đã lấy mẫu gạo Nếp 97 để đánh giá chất lượng. Nếu đạt yêu cầu, họ sẽ đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu tại xã…” - ông Đỗ Quốc Lâm - Giám đốc HTX Nông - Lâm nghiệp Ia Hiao - chia sẻ.

Không chỉ thực hiện ở phòng livestream cộng đồng, ngày 9-6, các hội, đoàn thể xã Ia Hiao còn tổ chức phiên livestream giới thiệu sản phẩm ngay tại ao nuôi ốc bươu đen của gia đình CCB Bùi Văn Tiến (thôn Bình Trang). Ông Siu Thiêm - Chủ tịch Hội CCB xã Ia Hiao - lý giải: “Livestream ngay tại ao nuôi có không gian chân thực, sống động hơn để người nông dân tự kể câu chuyện về sản phẩm. Đặc biệt, người xem tận mắt chứng kiến quy trình thu hoạch và chế biến ốc”.

Lần đầu đứng trước máy quay để giới thiệu sản phẩm, CCB Bùi Văn Tiến tự tin chia sẻ quy trình nuôi ốc, trực tiếp trả lời câu hỏi của khách hàng và chế biến các món ốc nhồi thịt, ốc nướng mỡ hành, ốc hấp sả để giới thiệu. “Chỉ trong một phiên livestream, tôi đã bán lẻ được 25 kg ốc và bán sỉ hơn 100 kg ốc, đạt doanh số bằng cả tuần trước đó” - ông Tiến phấn khởi cho biết.

“Thưa quý vị, trên tay tôi là những trái ổi lê đạt OCOP 3 sao cấp tỉnh năm 2023, giá chỉ 20.000 đồng/kg, vừa thu hoạch từ vườn...”. Những lời giới thiệu mộc mạc nhưng hấp dẫn ấy vang lên tại phiên livestream do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pa phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xã tổ chức sáng 1-7 nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương.

Trong vai trò dẫn chương trình, chị Nguyễn Thị Thảo - Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã khéo léo kể những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm để tạo sự kết nối với người xem. Chị giới thiệu hành trình khởi nghiệp của chị Hoàng Thị Hồng Hà (thôn Quý Đức) với sản phẩm sữa chua nếp cẩm.

Sau trận lũ lịch sử năm 2009, cửa hàng tạp hóa của gia đình bị thiệt hại nặng, nhiều lon sữa đặc hư hỏng nhãn mác không thể bán. Từ khó khăn đó, chị Hà tận dụng nguyên liệu nếp cẩm địa phương để làm sữa chua. Sau nhiều năm kiên trì cải tiến chất lượng, sản phẩm sữa chua nếp cẩm Hoàng Hà được công nhận OCOP 3 sao năm 2024.

Chỉ trong 60 phút phát sóng, phiên livestream thu hút gần 1.000 lượt người xem, cùng rất nhiều lượt like, bình luận, chia sẻ. Các chủ thể sản xuất tham gia không chỉ bán được nhiều hàng trong phiên livestream mà còn nhận được nhiều đặt hàng sau đó.

Chị Hà cho hay: “Ngoài 130 hộp sữa chua nếp cẩm bán trực tiếp tại chương trình, nhờ sự chia sẻ rộng rãi, 3 ngày sau, cơ sở của tôi tiếp tục nhận đơn hàng 500 hộp. Từ kinh nghiệm có được, tôi sẽ thường xuyên tự livestream để quảng bá sản phẩm tới khách hàng”.

Phiên livestream do Mặt trận và các hội, đoàn thể xã Ia Pa tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Theo bà Trần Thị Tuyết - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pa, thời gian tới, địa phương sẽ duy trì các phiên livestream bán nông sản với sự tham gia của các chủ thể sản xuất, qua đó hỗ trợ nông dân tiếp cận kinh tế số, mở rộng thị trường tiêu thụ và phát triển sản xuất.

Thông qua những phiên livestream, các hội, đoàn thể còn phát huy vai trò đồng hành cùng nông dân vượt qua khó khăn trong tiêu thụ nông sản. Cuối tháng 4-2026, khi giá bí đỏ tại xã Chư A Thai giảm sâu, thương lái ngừng thu mua khiến hàng trăm tấn bí có nguy cơ tồn đọng, Hội LHPN xã phối hợp với Chi hội Phụ nữ thôn Đoàn Kết tổ chức livestream ngay tại ruộng để quảng bá sản phẩm, kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ tiêu thụ.

Bà Hoàng Thị Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã Chư A Thai - cho biết: “Hình ảnh những trái bí trên cánh đồng cùng lời kêu gọi chân thành nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo mọi người. Chỉ sau hơn một tuần, hơn 100 tấn bí đỏ đã được tiêu thụ, góp phần giảm bớt thiệt hại cho bà con và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng”.