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Ia Pa livestream quảng bá nông sản địa phương

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Sáng 1-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên livestream giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương trên Fanpage “Mặt trận xã Ia Pa” và các nền tảng mạng xã hội của các hội, đoàn thể.

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Phiên livestream giới thiệu nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của xã Ia Pa. Ảnh: Vũ Chi

Phiên livestream diễn ra sôi nổi với sự có mặt của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể của xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Nhiều sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng được giới thiệu như: trứng vịt Văn Bé, sữa chua Hoàng Hà, nhãn T6, ổi lê Hải Hưng, chanh dây, dưa bao tử, dưa lê, yến chưng, rượu ngâm nhung hươu…

Bên cạnh đó, còn có nhiều loại giống cây trồng như nhãn, dừa, ổi do người dân tự ươm giống để chủ động nguồn cung ứng cho người tiêu dùng. Các sản phẩm đều được niêm yết giá tạo thuận lợi cho khách hàng lựa chọn.

Không chỉ giới thiệu, quảng bá sản phẩm, chương trình còn chia sẻ những câu chuyện về quá trình sản xuất, cách chế biến, công dụng và khát vọng đưa nông sản quê hương vươn xa của người dân xã Ia Pa. Trong thời gian phát sóng, nhiều sản phẩm nhận được sự quan tâm của người xem với hàng trăm lượt like, bình luận, chia sẻ và đặt hàng trực tiếp.

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Phiên livestream có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các hội, đoàn thể xã cùng nhiều hộ sản xuất, chủ thể OCOP địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Theo thống kê từ Ban tổ chức, sau 60 phút livestream, các đơn vị tham gia đã bán được 53kg ổi, 21kg nhãn, 130 hũ sữa chua, 440 quả trứng vịt, 27kg dưa leo, 23kg dưa lê, 5kg chanh dây, 15 hũ yến chưng, 30 cây trồng nhãn, dừa, ổi...

Ngoài ra, còn nhiều khách hàng đặt mua trực tiếp sản phẩm sau khi phiên livestream kết thúc. Tất cả các đơn hàng sẽ được các chủ thể sản phẩm giao tận tay khách hàng.

Phiên livestream khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo của Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội xã Ia Pa trong ứng dụng nền tảng số để hỗ trợ người dân quảng bá, tiêu thụ nông sản địa phương; qua đó mở ra hướng tiêu thụ mới, từng bước giúp người dân tiếp cận kinh tế số, nâng cao thu nhập.

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