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Phường Bình Định tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn

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ĐINH YẾN
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(GLO)- Chiều 29-7, tại Nhà văn hóa tổ dân phố An Hòa, Hội Nông dân phường Bình Định (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn trong sản xuất nông nghiệp vụ Hè thu năm 2026.

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Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Bình Định phổ biến những kiến thức, kỹ thuật về nhận biết các loại sâu bệnh thường gặp trên cây lúa. Ảnh: Bình Vũ

Tham gia lớp tập huấn có 60 nông dân chủ chốt đến từ các tổ dân phố: Quan Quang, An Hòa, Nhơn Nghĩa, An Thái, Phụ Ngọc, Vĩnh Liêm, Liêm Trực và Kim Châu.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Bình Định đã phổ biến những kiến thức, kỹ thuật về nhận biết các loại sâu bệnh thường gặp trên cây lúa; các biện pháp phòng ngừa, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả; hướng dẫn lựa chọn, pha chế và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc “4 đúng”; thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống một số dịch bệnh trên đàn gia súc, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

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Các học viên còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng chống một số dịch bệnh trên đàn gia súc, góp phần nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Ảnh: Bình Vũ

Thông qua lớp tập huấn, các nông dân chủ chốt được cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới để tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho hội viên, nông dân tại khu dân cư; góp phần nâng cao năng suất cây trồng, hạn chế thiệt hại do sâu bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn phường.

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