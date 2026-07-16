Xã Ia Phí đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng duy tu sửa chữa kênh mương nội đồng

(GLO)- Nhằm hoàn thiện hạ tầng và khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đã quyết định đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng để duy tu, sửa chữa kênh mương nội đồng.

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Thủy lợi Ia Jing Nhông (xã Ia Phí) đang tích nước phục vụ sản xuất. Ảnh: N.D

Cụ thể, xã sẽ duy tu, sửa chữa 2 tuyến kênh chính dài hơn 1.067 m và 2 tuyến kênh nhánh có chiều dài hơn 113 m thuộc thủy lợi Ia Jing Nhông.

Trong đó, tập trung sửa chữa, nâng cấp, gia cố những đoạn kênh mương và một số công trình trên kênh đã xuống cấp để đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ người dân sản xuất nông nghiệp lâu dài.

Kinh phí đầu tư từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026.

Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai duy tu, sửa chữa theo tiến độ cam kết với địa phương.