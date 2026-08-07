Gia Lai hợp nhất các đơn vị quản lý rừng đặc dụng vào Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa quyết định thành lập Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh trực thuộc UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Theo quyết định của UBND tỉnh, Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND tỉnh và có trụ sở đặt tại xã Ayun.

Khách du lịch tham quan Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng. Ảnh: M.P

Theo Đề án, sau khi sáp nhập, Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, có phạm vi hoạt động trên toàn tỉnh.

Đơn vị mới quản lý hơn 82.629 ha rừng và đất lâm nghiệp, trong đó có hơn 78.531 ha rừng tự nhiên, tạo điều kiện quản lý thống nhất các khu rừng liền vùng, nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị hệ sinh thái rừng.

Việc kiện toàn tổ chức nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Đề án xác định mục tiêu giảm đầu mối, khắc phục tình trạng bộ máy phân tán; tập trung nguồn lực cho công tác bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý tài nguyên rừng.

Việc sắp xếp cũng hướng tới sử dụng hiệu quả hơn biên chế, tài sản và nguồn lực tài chính, bảo đảm hoạt động chuyên môn được duy trì liên tục, ổn định sau sáp nhập.

Theo quyết định của UBND tỉnh, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hoàn thành việc chuyển giao toàn bộ tài sản, tài chính, tổ chức, nhân sự cùng các quyền, nghĩa vụ của Ban quản lý rừng đặc dụng An Toàn và Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng về Ban quản lý Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.