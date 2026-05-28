Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là điểm du lịch

(GLO)- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND.

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 93%. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Tây Nguyên.

Cây mận rừng trăm năm tuổi phủ đầy rêu xanh ở độ cao 1.700m trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không chỉ giàu giá trị đa dạng sinh học, Kon Ka Kinh còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ với đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m – được ví như “nóc nhà” của cao nguyên Gia Lai – cùng nhiều tuyến trải nghiệm khám phá rừng, động vật hoang dã và du lịch sinh thái.

Đây cũng là một trong những khu rừng đặc dụng tiêu biểu của Tây Nguyên về giá trị bảo tồn thiên nhiên.

Đàn hươu sao tại khu vực nuôi bán hoang dã trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2003, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và là một trong 2 vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.

Việc được công nhận điểm du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực để Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

Du khách chụp ảnh dưới gốc cây đa di sản trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo quyết định, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng quy định; đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch.