Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là điểm du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HOÀNG NGỌC HOÀNG NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Vườn quốc gia Kon Ka Kinh vừa được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là điểm du lịch theo Quyết định số 2173/QĐ-UBND.

Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000 ha, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 93%. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh đa dạng với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, cùng cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của Tây Nguyên.

img-4203.jpg
Cây mận rừng trăm năm tuổi phủ đầy rêu xanh ở độ cao 1.700m trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không chỉ giàu giá trị đa dạng sinh học, Kon Ka Kinh còn hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ với đỉnh Kon Ka Kinh cao 1.748 m – được ví như “nóc nhà” của cao nguyên Gia Lai – cùng nhiều tuyến trải nghiệm khám phá rừng, động vật hoang dã và du lịch sinh thái.

Đây cũng là một trong những khu rừng đặc dụng tiêu biểu của Tây Nguyên về giá trị bảo tồn thiên nhiên.

3.jpg
Đàn hươu sao tại khu vực nuôi bán hoang dã trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Năm 2003, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh được công nhận là Vườn Di sản ASEAN và là một trong 2 vùng lõi quan trọng của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Kon Hà Nừng.

Việc được công nhận điểm du lịch được kỳ vọng tạo thêm động lực để Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, trải nghiệm thiên nhiên gắn với bảo tồn rừng và đa dạng sinh học.

h3-8658.jpg
Du khách chụp ảnh dưới gốc cây đa di sản trong Vườn quốc gia Kon Ka Kinh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Theo quyết định, Giám đốc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh có trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác và phát triển điểm du lịch theo đúng quy định; đồng thời bảo đảm các điều kiện về an ninh, an toàn, bảo vệ cảnh quan, môi trường và tài nguyên du lịch.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Ra quân giám sát thị trường dịp Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai

Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Về miền lễ hội Giêng Hai

Về miền lễ hội Giêng Hai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Đầu xuân về thăm làng văn hóa - du lịch Ơp.

Đầu xuân về thăm làng Ơp

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

Chuyển động Tết

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

null