Lực lượng QLTT tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường

(GLO)- Hướng tới Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh triển khai đợt cao điểm giám sát thị trường, tuyên truyền pháp luật nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, văn minh.

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra trong ngày 25 và 26-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku (phường Pleiku).

Không chỉ là dịp tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, ngày hội còn mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh, con người, sản phẩm và môi trường du lịch của Gia Lai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.

co-so-kinh-doanh-thuc-hien-ky-cam-ket-anh-dinh-ha.jpg
Cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về giá, an toàn thực phẩm. Ảnh: Hà Đinh

Trong bối cảnh lượng khách và nhu cầu tiêu dùng dự kiến tăng mạnh dịp lễ hội, lực lượng QLTT không chỉ dừng lại ở kiểm tra, xử lý vi phạm mà còn chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; đồng hành, hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật, góp phần giữ gìn môi trường kinh doanh minh bạch, văn minh, bảo vệ quyền lợi của người dân và du khách.

Đợt ra quân được triển khai từ ngày 18 đến 28-4, trên từng tuyến, từng địa bàn, từng cơ sở tại khu vực phía Tây Gia Lai.

Lực lượng QLTT sẽ tập trung giám sát các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng lưu niệm, dịch vụ lưu trú, ăn uống và các loại hình kinh doanh phục vụ du lịch.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết, công bố đường dây nóng, nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung và sức mua trên thị trường để kịp thời tham mưu, xử lý, ổn định tình hình.

luc-luong-qltt-niem-yet-duong-day-nong-tai-cac-co-so-kinh-doanh-anh-vu-thao.jpg
Lực lượng QLTT niêm yết đường dây nóng tại các cơ sở kinh doanh. Ảnh V.T

Các cơ sở kinh doanh cũng được khuyến khích nâng cao hình ảnh qua thái độ phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện; chuẩn bị hàng hóa phong phú, ưu tiên sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương để góp phần tạo nên trải nghiệm tích cực cho du khách.

Trước đó, Chi cục QLTT tỉnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp như: tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giá, an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ phục vụ du lịch và tổ chức ký kết 400 bản cam kết chấp hành pháp luật; thực hiện dán 400 áp phích đường dây nóng của lực lượng QLTT và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tiếp nhận phản ánh của người dân, du khách.

null