Gia Lai: Công bố đường dây nóng tiếp nhận tố giác buôn lậu, hàng giả

(GLO)- Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Gia Lai (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Việc công bố đường dây nóng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, người dân, doanh nghiệp có thể phản ánh thông tin qua các số điện thoại: ông Dương Minh Đức - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (0964123679); ông Lê Hồng Hà - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (0981666389); ông Đinh Văn Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (0971666389).

Ngoài ra, thông tin còn được tiếp nhận qua hộp thư điện tử: bcd389@gialai.gov.vn; tiếp nhận trực tiếp tại Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại số 102 Nguyễn Mân, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Nội dung tiếp nhận không chỉ dừng lại ở tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mà còn bao gồm phản ánh về các cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng nhiệm vụ, có dấu hiệu tiêu cực, tiếp tay cho các hành vi vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị thành viên; UBND các xã, phường; cơ quan truyền thông; các tổ chức, doanh nghiệp và người dân phối hợp tuyên truyền, phổ biến và kịp thời cung cấp thông tin để Ban Chỉ đạo xem xét, xử lý theo quy định.